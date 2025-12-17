پزشکیان: دعوت دولت به مشارکت به معنای فقدان برنامه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴، در نشستی سهساعته با عنوان «راهکارهای تحقق انسجام ملی و چگونگی عبور از چالشها»، میزبان جمعی از دبیرانکل احزاب، شخصیتهای برجسته و نخبگان سیاسی کشور بود.
رئیسجمهور در این نشست، پس از استماع دیدگاهها، نقدها و پیشنهادهای حاضران درباره مسائل مختلف کشور، ضمن تبیین و تشریح عملکرد و اقدامات دولت در اداره یکساله کشور در شرایط دشوار، به برخی از نظرات مطرحشده نیز پاسخ داد.
رئیسجمهور در این نشست، تصویری کلان از رویکرد دولت چهاردهم به حکمرانی در شرایط پیچیده و انباشته از ناترازیهای ساختاری ارائه داد و ضمن پذیرش مسائل مطرحشده بر این نکته تاکید کرد که حل مسائل مزمن کشور، نه با تصمیمات شتابزده، بلکه از مسیر زمان، وفاق ملی، همدلی اجتماعی و مشارکت واقعی مردم ممکن است. از نگاه رئیسجمهور تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانها، مسجدمحوری و محلهمحوری در سیاستگذاری، اتکای عملی به نهادهای مدنی و مردمی و استفاده از ظرفیت بسیج اجتماعی، ستونهای اصلی عبور از چالشهاست.
پزشکیان همچنین در حوزه آموزش، جوانان و نسل جدید، از حرکت دولت به سمت اصلاح ساختاری، نوسازی فضا و تجهیزات، تحول در روشهای تدریس و توسعه آموزشهای نوین سیستماتیک سخن گفت و تاکید کرد که نتایج این اصلاحات ذاتاً زمانبر اما امیدوارکننده است.
در بخش دیگری از این نشست، رئیسجمهور با تشریح اقدامات دولت در حوزههای کلان اقتصادی، انرژی، محیط زیست، حملونقل، آب، آلودگی هوا و کریدورهای ترانزیتی، بر این نکته تاکید کرد که دولت چهاردهم نه عامل ناترازیهای موجود، بلکه وارث آنهاست و با رویکردی تدریجی اما پیگیر در حال مدیریت و اصلاح آنهاست.
پزشکیان از اقدامات بیسابقه در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، کنترل فلرسوزی، تکمیل پروژههای زیرساختی و توسعه سواحل مکران سخن گفت و در عین حال، اصلاح قیمت انرژی و بنزین را امری اجتنابناپذیر، اما عدالتمحور دانست که باید منافع آن بهطور مستقیم به همه مردم بازگردد.
رئیسجمهور در حوزه سیاست خارجی نیز با ترسیم مرز روشن میان تعامل عزتمندانه و پذیرش تحمیل و قلدری، تاکید کرد که دولت به دنبال صلح، ثبات منطقهای و تعامل با همسایگان است، اما زیر بار تحمیلهای تحقیرآمیز نخواهد رفت.
محور نهایی سخنان پزشکیان دعوت فراگیر به وحدت ملی، پذیرش تنوع اجتماعی و سیاسی کشور و استفاده سازمانیافته از ظرفیت نخبگان، احزاب و دانشگاهها برای ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا بود.
رئیسجمهور در این نشست با تاکید بر اینکه بسیاری از نقدهای مطرحشده درست است، تصریح کرد: حل این مسائل و هر فرایند اصلاحی دیگری نیازمند زمان، وفاق و همدلی است.
پزشکیان با اشاره به رویکرد دولت در حوزه مدیریت، از تلاش برای واگذاری اختیارات در چارچوبهای تعریفشده به استانداریها خبر داد و گفت: در این مسیر مقاومتهایی وجود دارد، اما دولت این مسیر را با جدیت دنبال میکند. از سوی دیگر مشارکت مردم در تصمیمگیری و سیاستگذاری از اولویتهای دولت است.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جوانان و نسل جدید پرداخت و گفت: اقدامات متعددی در دست انجام است، اما نتایج آن زمانبر خواهد بود. فضای آموزشی، تجهیزات و روشهای تدریس در حال تحول بوده و تا کنون تغییرات زیادی ایجاد شده است. مشارکت مردم، به ویژه در حوزه مدرسهسازی، بسیار اثرگذار بوده و دولت بهدنبال آموزشهای نوین، ساختارمند و سیستمیک است که نتایج آن امیدوارکننده ارزیابی میشود.
رئیسجمهور با اشاره به ناترازیها در حوزه آب اظهار داشت: بیش از ۸۰ استاد از دانشگاه تهران و دیگر دانشگاههای مطرح کشور، نزدیک به ۴ ماه روی این موضوع کار کرده و راهکارهای روشنی ارائه دادهاند. این گزارشها قرار است در مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شود.
پزشکیان افزود: اساتید این کارگروه بهصورت چندرشتهای انتخاب شدهاند تا از تصمیمگیریهایی که تبعات منفی برای سایر بخشها دارد، جلوگیری شود. در حوزه محیط زیست نیز رویکرد مشابهی دنبال میشود و با مشارکت استانداریها، نسخههای متناسب با زیستبوم هر منطقه برای حفظ منابع آبی و جلوگیری از خشکسالی ارائه خواهد شد.
رئیسجمهور در خصوص تغییر مدیران تاکید کرد: رویکرد دولت ترمیم است، نه تغییر صرف؛ چراکه تجربه نشان داده تغییرات شتابزده کارساز نیست. بنای دولت بر تقویت مدیران، رفع کاستیها و افزایش توانمندیهاست.
پزشکیان با رد این برداشت که دعوت دولت به مشارکت به معنای فقدان برنامه است، تصریح کرد: دولت برنامههای راهبردی مشخصی دارد که در حال اجراست و در حوزههایی مانند آموزش، بهداشت و درمان، حملونقل، توسعه تعاملات خارجی با همسایگان و رفع ناترازیها، اتفاقات بسیار خوبی رخ داده است.
رئیسجمهور با تاکید مجدد بر اینکه دولت چهاردهم عامل ناترازیهای موجود نیست، بلکه وارث آنهاست، گفت: دولت تلاش میکند در کوتاهترین زمان ممکن این ناترازیها را رفع کند. در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، اقدامات کمنظیری انجام شده و تأمین برق مدارس، منازل، ادارات و سازمانهای دولتی با پنلهای خورشیدی در دست اقدام است. تاکنون بیش از ۳ هزار مگاوات برق خورشیدی تأمین شده و این ظرفیت در حال افزایش است.
پزشکیان در خصوص برنامههای دولت برای کنترل آلودگی هوا اظهار داشت: جلسات منظم هفتگی در این زمینه برگزار میشود و دولت در تلاش است با اتصال قطارهای حومهای تهران، تقویت ناوگان حملونقل عمومی و برقیسازی وسایل نقلیه عمومی، تا یک سال آینده گام مهمی در کاهش آلودگی هوا بردارد. برای هر شهر و منطقه نیز مسئولیتها بهصورت مشخص تعیین شده است.
رئیسجمهور در ادامه به موضوع کریدورهای ترانزیتی اشاره کرد و گفت: تکمیل کریدورها با مشارکت مردم، سرمایهگذاری خارجی و اعتبارات دولتی در دستور کار است. پروژه زاهدان–چابهار تکمیل شده، رشت–آستارا در حال تکمیل است، مسیر تهران–مشهد به مراحل نهایی برای شروع عملیات اجرایی رسیده و پروژه چشمه ثریا نیز در حال اجراست. همچنین توسعه سواحل مکران با استفاده از مشاوران خارجی و طراحی نقشهای اصولی دنبال میشود.
پزشکیان با بیان اینکه در شرایط دشوار فعلی، انجام این اقدامات کارهای بزرگی است که به سادگی محقق نشده، اما روند پیشرفت آنها ادامه دارد، افزود: در زمینه جلوگیری از اتلاف سرمایههای کشور نیز اقدامات مهمی انجام گرفته، از جمله اینکه میزان کنترل فلرسوزی پیش از این دولت ۹ میلیون مترمکعب بود، اما در این دولت به ۱۵ میلیون مترمکعب رسیده و باقی آن نیز در دست اقدام است.
رئیسجمهور در خصوص اصلاح قیمت بنزین نیز گفت: هر تغییری در این حوزه با اعتراضهایی همراه خواهد بود، اما هدف دولت این است که یارانه حاصل از آن به همه مردم برسد، نه گروهی خاص. قطع سهمیه خودروها از خودروهای دولتی آغاز شده و دولت جلوی توسعه مصرف را گرفته است.
رئیس دولت چهاردهم تصریح کرد: دولت بههیچوجه بهدنبال حذف یارانه نیست، بلکه هدف، بهرهمندی عادلانه همه مردم از یارانههاست و درآمد حاصل از اصلاح قیمتهای انرژی صرف معیشت، سلامت، آموزش و مسکن مردم خواهد شد.
پزشکیان درباره اقدامات دولت برای بهبود معیشت بازنشستگان نیز اعلام کرد: دولت بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از صندوقهای بازنشستگی که توان پرداخت نداشتند، اختصاص داده است. تمام ناترازیها بهصورت گامبهگام در حال مدیریت و اصلاح است.
رئیسجمهور در تشریح اقدامات دولت در بخش سیاست خارجی، با اشاره به موضوع تحریمها تصریح کرد: ما با آمریکا مذاکره کردیم و آماده توافق بودیم، اما آنها توافق را با جنگ بر هم زدند. اکنون نیز برای ادامه مذاکره شرایطی تحقیرآمیز مطرح میکنند که بنده حاضر به پذیرش آن نیستم؛ زیر بار ذلت نمیرویم و ایرانی ضعیف و تکهپاره را نمیپذیریم.
پزشکیان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بهدنبال درگیری نیست، بارها اعلام کردهایم که بهدنبال ساخت بمب نیستیم و برای هرگونه راستیآزمایی آمادگی داریم، اما طرف مقابل بهدنبال گرفتن همه مؤلفههای قدرت ایران و تضعیف کشور در برابر رژیم صهیونیستی است. ما بهدنبال صلح هستیم، اما قلدری را نمیپذیریم.
رئیسجمهور با بیان اینکه به ریاست دل نبسته است، گفت: بر اعتقادم ایستادهام و ایران را با عزت و سربلندی میخواهم و برای حفظ این جایگاه به کسی باج نمیدهم.
پزشکیان وحدت و انسجام داخلی و منطقهای را از اولویتهای دولت دانست و افزود: در سفرهای خارجی، توافقات خوبی با همسایگان انجام شده و علاوه بر این یکی از آثار بسیار مثبت این تعاملات همراهی آنها در شرایط جنگی و جلوگیری از تعدی به مرزهای کشور بوده است.
رئیسجمهور با تاکید بر ضرورت رسیدن به زبان و نگاه مشترک در داخل کشور برای عبور از چالشها گفت: مردم ایران مجموعهای متنوع از سلایق، باورها، اعتقادات، قومیتها و دیدگاهها هستند و دولت به همه مردم ایران باور دارد. ما آمادهایم بستر مشارکت همه را فراهم کنیم و برای حل مشکلات، بهدنبال راهکارهای عملیاتی هستیم، نه صرفاً تئوری.
پزشکیان با تاکید بر بهرهگیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی در پروژههای دولت اظهار داشت: به منظور ایجاد سازوکاری برای بهرهگیری از نظرات نخبگان، احزاب و چهرههای سیاسی، پیشنهاد میشود تیمی متشکل از شما عزیزان، جمعبندی راهکارها و پیشنهادات خود برای رفع چالشهای موجود را به دولت ارائه کند.
نظر شما