آغاز فرآیند انتخابات شورای اسلامی شهرها با دستور وزیر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی وزیر کشور با صدور دستوری خطاب به فرمانداران سراسر کشور تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۶۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران و ماده ۶۵ آئین نامه اجرایی آن، فرآیندهای قانونی انتخابات هفتمین

دوره شورای اسلامی شهرهای کشور از امروز پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ آغاز می‌شود.

بر اساس دستور وزیر کشور؛ ثبت‌نام از داوطلبان این دوره از انتخابات از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ آغاز و تا پایان روز شنبه ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

همچنین مطابق با این دستور، هیئت‌های اجرایی شهرستان می‌بایست از روز جمعه ۱۴۰۴/۹/۲۸ در مدت پنج روز تشکیل و معتمدان اصلی و علی‌البدل انتخاب شوند.

انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهرهای کشور روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده در سراسر کشور برگزار خواهد شد.







