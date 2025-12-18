اعطای درجه سپهبدی شهید محمد باقری به خانواده ایشان

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم سرلشکر موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به نمایندگی از فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)، با حضور در منزل خانواده سپهبد شهید باقری و اهدای درجه سپهبدی آن شهید ارجمند به یادگار و دختران مکرمه ایشان، ضمن دیدار و گفت‌وگو با آنان، یاد و راه آن فرمانده فرهیخته، دانشمند و مقتدر را گرامی داشت.

سرلشکر موسوی با تأکید بر اینکه شهید باقری نماد دانش، اقتدار، آینده‌نگری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب و شخصیتی محبوب و مورد تکریم آحاد کارکنان نیروهای مسلح بود، اظهار داشت: توفیق داشتم مدتی در جایگاه جانشین در کنار ایشان خدمت کنم و از منش، تدبیر و روحیه راهبردی آن شهید بهره‌مند شوم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان به اینکه تفکر مدبرانه و نگاه آینده‌ساز شهید باقری امروز به یکی از ستون‌های اصلی پیش‌روندگی نیروهای مسلح تبدیل شده است، افزود: راه و مکتب این شهید عزیز با قدرت، انسجام و بدون وقفه ادامه خواهد یافت و ان‌شاءالله با تکیه بر میراث فکری و عملی او، مسیر تعالی و بازدارندگی هوشمندانه کشور را با صلابت بیشتری دنبال خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: سرمایه‌ای که شهید باقری در عرصه‌های عملیاتی، فکری و سازمانی برجای گذاشت، بخشی از معماری امنیت پایدار کشور است و استمرار آن، وظیفه‌ای ملی و راهبردی برای همه ما محسوب می‌شود.