معرفی برگزیدگان «جایزه جهانی امام خمینی (ره)»

به گزارش خبرگزاری مهر، در «نخستین دوره جایزه امام خمینی (ره)» که با حضور مسعود پزشکیان رئیسجمهور، حجت الاسلام سیدحسن خمینی، حجتالاسلام سیدعلی خمینی، فاطمه طباطبایی، عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و جمعی از مقامات
سیاسی و فرهنگی کشورهای مختلف برگزار شد، برگزیدگانی معرفی شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:
_آیتالله العظمی عبدالله جوادی آملی به عنوان شخصیت سرآمد در حوزه نظری
_عبدالملک حوثی رهبر جنبش انصارالله یمن بهعنوان شخصیت سرآمد در حوزه عملی
_شیخ عیسی قاسم بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه عدالتطلبی، آزادیخواهی و دفاع از کرامت انسان
_حجتالاسلام ابراهیم زکزاکی به عنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه مردمگرایی و خدمت به محرومان
_رشید بن عیسی بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه ترویج گفتمان امام راحل
_فاطمه طباطبایی بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه ترویج اخلاق، عرفان و معنویتگرایی توحیدی
_محمد عزمی عبدالحمید به عنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه استکبارستیزی و مبارزه با صهیونیسم و نژادپرستی
_عبدالله مانا بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه تبیین و ترویج گفتمان پیشرفت و تمدن نوین اسلامی
_مبینا موگر بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه ترویج اخلاق، عرفان و معنویتگرایی توحیدی
_شیخ غازی بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه تقریب مذاهب اسلامی
_ سرگئی بابورین بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه ترویج صلح عادلانه و امنیت جمعی
_محمدصادق الهاشمی بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه ترویج اندیشه امام و انقلاب اسلامی
_حجت الاسلام مهدی مهریزی بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه ارتقای نقش زنان در جامعه
_یحیی فوزی بهعنوان شخصیت شایسته تقدیر در حوزه تبیین و ترویج گفتمان پیشرفت و تمدن نوین اسلامی
_ابراهیم فرحات بهعنوان نماینده رسانه شایسته تقدیر از حوزه رسانه (شبکه المنار)
_مفتاح فوزی بهعنوان نماینده مؤسسه شایسته تقدیر از بنیاد شهید مطهری
_علیاصغر کربلایی بهعنوان نماینده مؤسسه شایسته تقدیر از مؤسسه امام خمینی کارگیل
_حجت الاسلام عباس کاظمی بهعنوان نماینده مؤسسه شایسته تقدیر از مؤسسه انتشاراتی کوثر
