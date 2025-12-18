مجتبی شاکری سخنگوی جبهه تحولخواهان انقلابی و دبیرکل جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین جلسه شورای مرکزی جبهه تحولخواهان انقلابی، اظهار کرد: شورای مرکزی جبهه تحولخواهان انقلابی در آخرین جلسه خود، پرویز سروری را به عنوان رئیس جدید این جبهه انتخاب کرد.
شاکری در تشریح علت تغییر ریاست این جبهه، بیان کرد: پیش از این مالک شریعتی، دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی این سمت را به عهده داشت که به دلیل عضویت در هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای استان تهران، از ریاست جبهه تحولخواهان انقلابی استعفا کرد.
پرویز سروری، جانشین رئیس و دبیر شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، دبیرکل اسبق جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و رئیس هیئت امنای جمعیت خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت است. وی سابقه حضور در دورههای هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم تهران را در کارنامه خود دارد. سروری همچنین عضو دورههای چهارم و ششم شورای اسلامی شهر تهران بوده و در حال حاضر به عنوان نایب رئیس این شورا فعالیت میکند. از دیگر سمتهای وی، ریاست شورای عالی استانها بوده است.
آشنایی با جبهه تحولخواهان انقلابی
شایان ذکر است، جبهه تحولخواهان انقلابی، تشکلی قانونی و ثبت شده است که با محوریت تحولخواهی در چارچوب ارزشهای انقلاب اسلامی فعالیت میکند. این جبهه در سالهای اخیر با صدور بیانیههایی بر ضرورت تحول در بخشهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تأکید کرده است. هسته اصلی این جبهه را جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی، جمعیت خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت و جمعیت اعتلای نهادهای مردمی تشکیل میدهند. این جبهه در بیانیههای خود بر جوانگرایی، عدالتطلبی و ارتقای کارآمدی به عنوان ارکان اصلی تحول تأکید کرده است.
