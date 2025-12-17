  1. استانها
  2. یزد
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۴۲

میرجلیلی: دو حادثه رانندگی در یزد ۲ فوتی و ۹ مصدوم برجای گذاشت

یزد_ رئیس اورژانس استان یزد گفت: دو تصادف جداگانه در محورهای اردکان-چوپانان و تفت-یزد، منجر به کشته شدن دو تن و مصدومیت ۹ نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدجواد میرجلیلی اظهار کرد: در ساعت ۱۸:۱۵ چهارشنبه بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با خودروی پژو ۴۰۵ در محور کمربندی تفت به شهر یزد، هشت نفر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: پس از دریافت تماس، به سرعت پنج دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و کارشناسان عملیاتی اورژانس ۱۱۵، یک نفر از مصدومین را به بیمارستان شهید رهنمون و هفت مصدوم دیگر را به بیمارستان شهید صدوقی جهت ادامه درمان منتقل کردند.

رئیس اورژانس استان یزد بیان کرد: در حادثه دیگر که ساعت ۱۷:۳۸ اتفاق افتاد، بر اثر برخورد خودرو ایسوزو با یک دستگاه کامیون پارک شده در کنار جاده در کیلومتر ۶۵ محور اردکان به چوپانان، راننده و سرنشین خودرو ایسوزو فوت و راننده کامیون مصدوم شد.

میرجلیلی افزود: مصدوم این حادثه توسط کد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای ادامه درمان به بیمارستان ضیایی اردکان منتقل شد.

