میرجلیلی: دو حادثه رانندگی در یزد ۲ فوتی و ۹ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدجواد میرجلیلی اظهار کرد: در ساعت ۱۸:۱۵ چهارشنبه بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی پراید با خودروی پژو ۴۰۵ در محور کمربندی تفت به شهر یزد، هشت نفر مصدوم شدند.

وی ادامه داد: پس از دریافت تماس، به سرعت پنج دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و کارشناسان عملیاتی اورژانس ۱۱۵، یک نفر از مصدومین را به بیمارستان شهید رهنمون و هفت مصدوم دیگر را به بیمارستان شهید صدوقی جهت ادامه درمان منتقل کردند.

رئیس اورژانس استان یزد بیان کرد: در حادثه دیگر که ساعت ۱۷:۳۸ اتفاق افتاد، بر اثر برخورد خودرو ایسوزو با یک دستگاه کامیون پارک شده در کنار جاده در کیلومتر ۶۵ محور اردکان به چوپانان، راننده و سرنشین خودرو ایسوزو فوت و راننده کامیون مصدوم شد.

میرجلیلی افزود: مصدوم این حادثه توسط کد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای ادامه درمان به بیمارستان ضیایی اردکان منتقل شد.