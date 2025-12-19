میرجلیلی: ۸ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن مسموم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدجواد میرجلیلی اظهار کرد: در دو حادثه جداگانه هشت نفر به دنبال سردی هوا و عدم توجه به هشدارها دچار مسمومیت ناشی از استنشاق گاز مونوکسید کربن شدند.

رئیس اورژانس استان گفت: در حادثه اول که شب گذشته ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۳۶ رخ داد تماسی مبنی بر مسمومیت سه نفر در پی استفاده از ذغال برای گرم شدن در یکی از روستاهای توابع شهرستان تفت دریافت شد. بلافاصله آمبولانس به محل حادثه اعزام شد و افراد دچار مسمومیت توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در محل حادثه درمان شدند.

میرجلیلی ادامه داد: در حادثه دوم که ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۶:۰۲ صبح رخ داد پنج نفر در منطقه بلوار مدرس شهر یزد دچار مسمومیت با گاز منوکسید کربن شدند که این افراد پس از انجام اقدامات درمانی اولیه جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: از ابتدای مهرماه سال جاری تا کنون ۳۲ نفر دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شده‌اند که از این تعداد ۳ نفر فوت کردند.