آشوری: شبکه پایدار ارتباطی برای مواقع بحران ایجاد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان بشاگرد به ریاست محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان برگزار شد.

محمد آشوری با اشاره به مراحل بحران گفت: درگیر کردن همه اضلاع حکمرانی در مدیریت بحران بهره‌وری و تاب آوری را افزایش داده و موجب می‌شود در نتیجه، شاهد کاهش خسارت باشیم.

وی با اشاره به شدت و گستردگی بارندگی‌ها در استان هرمزگان گفت: همه نقاط استان درگیر بارندگی‌ها بودند و در برخی نقاط شاهد حجم بی‌سابقه‌ای از بارش‌ها بودیم، چنانچه در محدوده سیریک طی سه ساعت بیش از ۱۸۵ میلی متر بارندگی به وقوع پیوست.

استاندار هرمزگان ادامه داد: پیش‌بینی پذیری برای بحران‌های آتی یکی از نکات مهم است و باید ارتباط مستمر میان شهرستان‌های بالادست و پایین دست تقویت و پایدار شود و ضرورت دارد شبکه پایدار بی‌سیمی را با تکنولوژی‌های روز ایجاد کنیم.

وی پیوستگی در تصمیمات را یکی از نکات مهم مدیریت بحران دانست و گفت: مسئولان باید در مدیریت بحران تصمیمات استراتژیک بگیرند.

آشوری افزود: بحران ماهیتی چندگانه و ترکیبی دارد و تمام دستگاه‌هایی که قرار است در بحران کنش مؤثر داشته باشند باید در چهارچوب ستاد بحران نظام‌مند شوند.

وی با اشاره دیدارهایش با مردم متأثر از سیلاب عنوان کرد: ما وظیفه داریم سنگ زیرین آسیاب باشیم و معتقدیم باید در بین مردم با حوصله و گشاده‌رویی حاضر شویم و حرف‌هایشان را بشنویم‌.

استاندار هرمزگان با اشاره به قطعی برق جزیره قشم طی روزهای نخست بارندگی‌ها گفت: در آن روز، با حضور در صحنه و تلاش همه جانبه مدیران ترمیم دکل فشارقوی که کاری چند هفته‌ای بود در کمتر از ۲۴ ساعت انجام شد و برق شهر قشم به پایداری رسید.