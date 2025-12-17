  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۵

حضور استاندار هرمزگان در قشم؛ تلاش برای پایداری برق جزیره ادامه دارد

حضور استاندار هرمزگان در قشم؛ تلاش برای پایداری برق جزیره ادامه دارد

قشم- استاندار هرمزگان شامگاه چهارشنبه با حضور میدانی در شهرستان قشم، روند خدمات‌رسانی دستگاه‌های اجرایی را ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان شامگاه چهارشنبه در ادامه روند مدیریت میدانی و ارزیابی خدمات دستگاه‌های اجرایی، به شهرستان قشم سفر کرد.

وی با ارزیابی وضعیت شبکه برق رسانی به جزیره قشم، در جریان نواقص و خسارات قرار گرفت و وضعیت تلاش دستگاه‌های خدمات رسان برای پایدار سازی شبکه را مورد بررسی قرار داد.

استاندار هرمزگان در این بازدید بر لزوم همت دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای ترمیم خسارات به شبکه توزیع برق تاکید کرد و دستوراتی در جهت تسهیل امور صادر کرد.

این بازدید در راستای قطعی بلند مدت برق جزیره قشم انجام شده است.

کد خبر 6693342

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها