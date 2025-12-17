حضور استاندار هرمزگان در قشم؛ تلاش برای پایداری برق جزیره ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان شامگاه چهارشنبه در ادامه روند مدیریت میدانی و ارزیابی خدمات دستگاههای اجرایی، به شهرستان قشم سفر کرد.
وی با ارزیابی وضعیت شبکه برق رسانی به جزیره قشم، در جریان نواقص و خسارات قرار گرفت و وضعیت تلاش دستگاههای خدمات رسان برای پایدار سازی شبکه را مورد بررسی قرار داد.
استاندار هرمزگان در این بازدید بر لزوم همت دستگاههای اجرایی و امدادی برای ترمیم خسارات به شبکه توزیع برق تاکید کرد و دستوراتی در جهت تسهیل امور صادر کرد.
این بازدید در راستای قطعی بلند مدت برق جزیره قشم انجام شده است.
