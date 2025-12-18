  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۱

استاندار هرمزگان از سد استقلال میناب بازدید کرد

میناب- استاندار هرمزگان با حضور میدانی در سد استقلال میناب، آخرین وضعیت این سد را بررسی کرد و بر لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، با حضور در سد استقلال میناب از بخش‌های مختلف این سد بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت ذخایر آبی و شرایط فنی آن قرار گرفت.

استاندار هرمزگان در این بازدید، ضمن بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی سد میناب، بر اهمیت مدیریت صحیح منابع آبی و آمادگی برای شرایط بحرانی احتمالی تأکید کرد.

محمد آشوری تازیانی با اشاره به پیش‌بینی وقوع موج سوم بارش‌ها طی ساعات آینده، خواستار هماهنگی و اقدام به‌موقع دستگاه‌های اجرایی و مرتبط شد و بر ضرورت پیش‌بینی‌های پیشگیرانه برای مدیریت بحران و جلوگیری از بروز خسارات احتمالی تأکید کرد.

