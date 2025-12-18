به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعد پناه اظهار کرد: شبکه برق حدود ۴۰ هزار مشترک شهر قشم که دیروز به علت بارندگی دچار مشکل شده بود، ساعت ۲ بامداد امروز برطرف، و وصل شد و علت این حادثه طوفان دیروز بود که موجب سقوط سقف آهنی خانه‌ای در حال ساخت، بر روی دکل برق شد.

وی گفت: با تلاش‌های نیروهای برق منطقه‌ای تا ظهر امروز این دکل وارد مدار می‌شود و برق شهر قشم به حالت نرمال و پایدار می‌رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان افزود: این دکل برق حدود ۴۰ هزار مشترک را پوشش می‌دهد.

ساعدپناه افزود: برق مشترکان استان هم در حالت پایدار است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی گفت: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل می‌توانند با شماره تلفن ۱۲۱ یا با سامانه برق من تماس بگیرند.