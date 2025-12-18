  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

برق شهر قشم ظهر امروز به پایداری کامل می‌رسد

قشم- مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: شبکه برق حدود ۴۰ هزار مشترک شهر قشم که دیروز به علت بارندگی دچار مشکل شده بود وصل شده و تا ظهر امروز کاملا به پایداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعد پناه اظهار کرد: شبکه برق حدود ۴۰ هزار مشترک شهر قشم که دیروز به علت بارندگی دچار مشکل شده بود، ساعت ۲ بامداد امروز برطرف، و وصل شد و علت این حادثه طوفان دیروز بود که موجب سقوط سقف آهنی خانه‌ای در حال ساخت، بر روی دکل برق شد.

وی گفت: با تلاش‌های نیروهای برق منطقه‌ای تا ظهر امروز این دکل وارد مدار می‌شود و برق شهر قشم به حالت نرمال و پایدار می‌رسد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان افزود: این دکل برق حدود ۴۰ هزار مشترک را پوشش می‌دهد.

ساعدپناه افزود: برق مشترکان استان هم در حالت پایدار است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی گفت: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل می‌توانند با شماره تلفن ۱۲۱ یا با سامانه برق من تماس بگیرند.

    • NP IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      الان یکی از این بپرسه ملت مردم در جزیره با چی تماس بگیرند تمام خط ارتباط کاملا قطع بعد انتظار داری در بحران به سامانه ۱۲۱ یا اورژانس یا آتش نشانی یا به شما زنگ بزنن !! تمام ارتباطات کاملا دیروز قطع بوده از قشم گرفته تا رمضان بیرون اطراف شهر قشم

