به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز پنجشنبه حمله تروریستی برنامه‌ریزی شده توسط اوکراین را خنثی کرد.

در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص آمده است: حمله تروریستی در ولگودونسک (Volgodonsk) در منطقه روستوف در جنوب روسیه پس از آن خنثی شد که نیروهای امنیتی یک بمب‌گذار انتحاری را نیم ساعت قبل از تحویل کوله پشتی حاوی بمب به یک مقام رسمی در داخل ساختمان اداری شهرداری بازداشت کردند.

گزارش سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص حاکیست: این فرد یک دانشجوی زن بود. بمب قرار بود در محل تجمع گسترده مردم منفجر شود.