۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۸

خنثی‌سازی حمله تروریستی در روسیه با بازداشت بمب‌گذار انتحاری

سازمان امنیت فدرال روسیه اعلام کرد: حمله تروریستی در روستوف پس از آن خنثی شد که نیروهای امنیتی یک بمب‌گذار انتحاری را بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز پنجشنبه حمله تروریستی برنامه‌ریزی شده توسط اوکراین را خنثی کرد.

در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص آمده است: حمله تروریستی در ولگودونسک (Volgodonsk) در منطقه روستوف در جنوب روسیه پس از آن خنثی شد که نیروهای امنیتی یک بمب‌گذار انتحاری را نیم ساعت قبل از تحویل کوله پشتی حاوی بمب به یک مقام رسمی در داخل ساختمان اداری شهرداری بازداشت کردند.

گزارش سازمان امنیت فدرال روسیه در این خصوص حاکیست: این فرد یک دانشجوی زن بود. بمب قرار بود در محل تجمع گسترده مردم منفجر شود.

