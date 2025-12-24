  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۵

خنثی‎‌سازی عملیات خرابکارانه در «تیومن» روسیه

سازمان امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که نقشه انفجار در ایستگاه کنترل خط لوله اصلی ترانس‌نفت در منطقه تیومن را خنثی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) امروز چهارشنبه از خنثی سازی یک عملیات خرابکارانه در «تیومن» در این کشور خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی سازمان امنیت فدرال روسیه آمده است: طرح انفجار در ایستگاه کنترل خط لوله اصلی ترانس‌نفت در منطقه تیومن خنثی‎ شد.

بر اساس این بیانیه، این عملیات قرار بود به دستور سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین توسط یک شهروند روسی انجام شود.

سازمان امنیت فدرال روسیه گزارش داد که این مرد هنگام بازداشت مقاومت مسلحانه کرد و با از بین بردن وی در تبادل آتش، از یک حمله تروریستی جلوگیری شد.

