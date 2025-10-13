به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، ماموران سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) از خنثیسازی یک حمله تروریستی در مسکو خبر دادند. طبق گزارشها این حمله تحت هدایت سرویسهای ویژه اوکراین برنامهریزی شده بود.
دفتر مطبوعاتی سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که چهار مظنون در ارتباط با این توطئه بازداشت شدهاند که یکی از آنها تبعه یکی از کشورهای آسیای مرکزی است.
به گفته این نهاد امنیتی روسیه، این حمله توسط سرویسهای ویژه اوکراین با هماهنگی سرکردههای گروه تروریستی داعش سازماندهی شده و قرار بود در یکی از مناطق پرجمعیت مسکو انجام شود. کارشناسان برآورد کردهاند که قدرت انفجار این بمب دستساز میتوانست منطقهای به شعاع ۷۰ متر را تخریب کند.
بازرسان میگویند مظنون توسط سعیداکبر گولوموف، عضو داعش که تحت تعقیب مقامات قضایی روسیه و ازبکستان است، استخدام شده بود و ظاهراً بودجه، اطلاعات مربوط به هدف و مواد لازم برای ساخت وسیله انفجاری را تامین کرده بود.
