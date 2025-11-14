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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۸:۵۲

مقام ارشد روس از ترور جان به در برد

مقام ارشد روس از ترور جان به در برد

منابع روسی اعلام کردند که سوءقصد به جان یک مقام ارشد دولتی ناکام مانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع روسی اعلام کردند که سوءقصد به جان یک مقام ارشد دولتی ناکام مانده است.

بر اساس این گزارش، سازمان امنیت ملی روسیه اعلام کرد که یک سوءقصد به جان یک مقام ارشد دولتی را خنثی کرده است.

سازمان امنیت ملی روسیه امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که یک توطئه ترور که سرویس اطلاعاتی اوکراین قصد داشت علیه یک مقام ارشد دولتی روسیه در داخل گورستان ترویکوروفسکی در مسکو انجام دهد را خنثی کرده است.

در بیانیه سازمان امنیت ملی روسیه آمده است: سرویس امنیت فدرال روسیه یک اقدام تروریستی را که توسط سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین برای هدف قرار دادن یک مقام ارشد روسی در جریان بازدیدش از محل دفن یکی از بستگانش در گورستان ترویکوروفسکی برنامه‌ریزی شده بود، خنثی کرد.

در این بیانیه اشاره ای به نام این مقام ارشد روسی نشده است.

کد مطلب 6655248

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    نظرات

    • سید سلیم حسینی IR ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
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      اروپا چه می کند مگربا اوکراین یاری نمی کنند که زلنسکی تنها نماند روسیه چیزی نیست

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