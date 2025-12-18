  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵

پولیتیکو:اروپا ممکن است بدون بلژیک درباره دارایی‌های مسکو تصمیم‌ بگیرد

پولیتیکو:اروپا ممکن است بدون بلژیک درباره دارایی‌های مسکو تصمیم‌ بگیرد

نشریه پولیتیکو خبر داد: اروپا ممکن است بدون کسب موافقت از سوی بلژیک، درباره دارایی‌های مسکو تصمیم‌ بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، نشریه پولیتیکو از احتمال تصمیم گیری اتحادیه اروپا درباره دارایی‌های روسیه بدون کسب موافقت بلژیک خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، اتحادیه اروپا ممکن است بدون تایید بلژیک درباره دارایی‌های روسیه تصمیم‌گیری کند.

پولیتیکو گزارش داد: اتحادیه اروپا ممکن است درباره استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی کی یف با اکثریت واجد شرایط و بدون تایید کشورهای مخالف از جمله بلژیک تصمیم گیری کند.

این در حالیست که پیشتر پولیتیکو گزارش داده بود که نمایندگان دائم اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه نتوانستند بلژیک را برای حمایت از طرح‌های استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین متقاعد کنند.

کد خبر 6693574

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فریدون IR ۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      تضاد مابین کشور های اروپایی میتواند هر یک از این کشور هارا به یک کشور ویرانه مبدل کند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها