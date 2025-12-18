به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، نشریه پولیتیکو از احتمال تصمیم گیری اتحادیه اروپا درباره دارایی‌های روسیه بدون کسب موافقت بلژیک خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، اتحادیه اروپا ممکن است بدون تایید بلژیک درباره دارایی‌های روسیه تصمیم‌گیری کند.

پولیتیکو گزارش داد: اتحادیه اروپا ممکن است درباره استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی کی یف با اکثریت واجد شرایط و بدون تایید کشورهای مخالف از جمله بلژیک تصمیم گیری کند.

این در حالیست که پیشتر پولیتیکو گزارش داده بود که نمایندگان دائم اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه نتوانستند بلژیک را برای حمایت از طرح‌های استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین متقاعد کنند.