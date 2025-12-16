  1. بین الملل
بیانیه ۸ کشور اروپایی علیه روسیه

۸ کشور اروپایی با صدور بیانیه‌ای ضدروسی ادعا کردند: وضعیت بحرانی، اولویت دادن به جناح شرقی اتحادیه اروپا را ضروری می‌کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری الجزیره، ۸ کشور اروپایی با صدور بیانیه‌ای ادعا کردند: وضعیت بحرانی، اولویت دادن به جناح شرقی اتحادیه اروپا را ضروری می‌کند. روسیه بزرگ‌ترین و پایدارترین تهدید برای امنیت ما و صلح و ثبات در منطقه اروپا- آتلانتیک است.

در بیانیه صادره از سوی ۸ کشور اروپایی در این خصوص آمده است: این وضعیت ایجاب می‌کند که از طریق یک رویکرد هماهنگ، چندوجهی و عمل‌گرایانه، اولویت فوری به جبهه شرقی اتحادیه اروپا (در مرز با روسیه) داده شود. جبهه شرقی اروپا مسئولیت عظیمی برعهده دارد و باید فوراً و با رهبری قاطع از آن دفاع شود.


