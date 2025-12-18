ترامپ مدعی شد: زمان پایان جنگ اوکراین فرا رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با انتقاد از کندی روند مذاکرات حل بحران اوکراین گفت: اوکراین باید هرچه سریع‌تر وارد مسیر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز بحران شود و طرف‌های درگیر اکنون بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شده‌اند.

وی با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به یک راه‌حل سریع تأکید کرد: فرصت مناسبی برای پایان دادن به جنگ اوکراین در کوتاه‌مدت وجود دارد، اما تعلل کی‌یف می‌تواند این فرصت را از بین ببرد.

ترامپ همچنین از احتمال دیدار با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: بنیامین نتانیاهو خواهان دیدار با وی است و به احتمال زیاد این دیدار در فلوریدا انجام خواهد شد.

وی افزود: از استقبال از نتانیاهو خوشحال خواهم شد؛ او دوست من است و با خوشحالی میزبانش خواهم بود. من دیداری با نتانیاهو ترتیب نداده‌ام، اما او تمایل دارد با من ملاقات کند.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود گفت: لزومی ندارد به کنگره راجع به حمله به ونزوئلا بگویم،؛ زیرا که پیش از این تأیید شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا در عین حال گفت که مشکلی با اطلاع دادن حمله زمینی به کنگره ندارد.

وی در ادامه گفت که آتش‌بس در غزه نشان‌دهنده یک موفقیت بزرگ برای «صلح در خاورمیانه» است.

ترامپ در خصوص «عبدالفتاح السیسی»، رئیس‌جمهور مصر نیز گفت: السیسی دوست من است و من تمایل دارم با او دیدار و از او میزبانی کنم.

دولت دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید، پایان دادن به جنگ اوکراین را یکی از اولویت‌های سیاست خارجی خود اعلام کرده و بارها از رویکرد دولت پیشین آمریکا در قبال این بحران انتقاد کرده است.

واشنگتن در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی را برای فعال‌سازی کانال‌های دیپلماتیک با طرف‌های درگیر آغاز کرده؛ هرچند کندی روند مذاکرات از سوی کی‌یف با انتقاد مستقیم ترامپ مواجه شده است.