تهدید روسیه به حمله به نیروهای چندملیتی در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیهای استقرار نیروهای غربی در خاک اوکراین را رد کرده و هشدار داد که آنچه «نیروهای حافظ صلح» نامیده میشوند، «اهداف مشروعی» برای نیروهای روسی خواهند بود.
وزارت امور خارجه روسیه همچنین تشکیل کمیته ارزیابی خسارات وارده به اوکراین توسط اروپا را باعث تشدید وضعیت موجود دانست و تاکید کرد که مسکو مشارکت کشورهای اروپایی در این کمیته را یک اقدام خصمانه تلقی خواهد کرد.
این بیانیه با تاکید بر اینکه موضع روسیه در مورد آمادگی برای گفتگوی عملی با موضع دولت فعلی آمریکا همخوانی دارد، تاکید کرد که ائتلاف اروپا به جای تمرکز بر حل بحران، در حال برنامهریزی برای اشغال اوکراین است.
در این بیانیه همچنین تأکید شد که کمیته بینالمللی مطالبات مرتبط با جنگ اوکراین که توسط برخی قدرتهای اروپایی راهاندازی شده است، هیچ صلاحیت قانونی از سوی روسیه ندارد و شکل گرفته از تلاش کشورهای اروپایی برای گسترش فعالیتهای ضد روسی است.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که اروپا روز سهشنبه کمیته بینالمللی مطالبات مرتبط با جنگ اوکراین را با هدف تضمین جبران خسارات صدها میلیارد دلاری کییف ناشی از جنگ، راهاندازی کرد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، در سخنرانی خود در نشست کمیته همکاری بینالمللی شورای عمومی حزب روسیه متحد گفت که مسئله برگزاری انتخابات در اوکراین سوالاتی را در مورد سازوکار سازماندهی آن و نقش غرب در مدیریت آن ایجاد میکند.
لاوروف توضیح داد که غرب از روشهای مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل دست نکشیده است و این مداخله در حال حاضر ماهیت انتخاباتی به خود گرفته است که یکی از مظاهر «استعمار جدید» است.
نظر شما