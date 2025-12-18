زلنسکی: با تمام ابعاد طرح آمریکا موافق نیستیم؛انتخابات برخط در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز پنجشنبه در آستانه برگزاری اجلاس ۲ روزه سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا اعلام کرد: پیشنهاد آمریکا برای مصالحه بر سر تقسیم زاپروژیا به ۳ بخش ناعادلانه است. ما از ابتکار آمریکا برای پایان دادن به جنگ حمایت می‌کنیم، اما با تمام نکات آینده آن موافق نیستیم.

رئیس جمهور اوکراین گفت: اروپایی‌ها ممکن است در پایان هفته (به وقت محلی) در نشست آمریکا و اوکراین (در میامی) شرکت کنند. امتناع از اجازه استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه، گفتگو و روند دیپلماتیک را تضعیف می‌کند.

ولودیمیر زلنسکی در ادامه اضافه کرد: اگر به توافق صلح برسیم، وجوه حاصل از دارایی‌های روسیه کاملاً صرف بازسازی خواهد شد. اگر جنگ ادامه یابد، وجوه حاصل از دارایی‌های روسیه صرف حمایت از ارتش و خرید مهمات خواهد شد. ما در حال بررسی توانایی خود برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با گزینه رأی‌گیری برخط هستیم.