ترامپ قانون جدید اختیارات دفاع ملی را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، امضای این قانون همچنین لغو قانون قیصر (سزار) را در بر دارد؛ قانونی که از سال ۲۰۱۹ تحریمهایی علیه سوریه اعمال کرده بود.
ترامپ این قانون را پس از تصویب کنگره و به دور از دوربینهای رسانهها امضا کرد؛ اقدامی برخلاف آنچه پیشتر اعلام شده بود.
بر اساس مفاد قانون، اولویتهای دفاعی آمریکا تعیین شده و کاخ سفید موظف است طی چهار سال آینده گزارشهای دورهای به کنگره ارائه دهد.
این گزارشها باید نشان دهد که دولت سوریه همچنان در مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر فعال است، از اقلیتها حمایت میکند و برای تحقق صلح با کشورهای همسایه تلاش دارد.
قانون جدید شامل بند تحریمهای مشروط علیه سوریه
بر اساس مفاد قانون اختیارات دفاع ملی، رئیسجمهور آمریکا موظف است در صورت منفی بودن گزارشهای مربوط به عملکرد دولت سوریه در دو دوره متوالی، تحریمهای مشخصی را علیه دمشق اعمال کند.
مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه به قانون بودجه وزارت جنگ برای سال ۲۰۲۶ رأی مثبت داد؛ قانونی که شامل بندی برای لغو تحریمهای اعمالشده علیه سوریه بر اساس «قانون سزار» است. این مصوبه برای امضای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ارسال شد تا پس از تأیید او لازمالاجرا شود.
هفته گذشته نیز مجلس نمایندگان آمریکا به لغو قانون سزار رأی داده بود. دولت سوریه از این اقدام استقبال کرد و آن را گامی در جهت بازسازی اقتصاد کشور دانست.
کارشناسان پیشبینی میکنند لغو این قانون مسیر بازگشت سرمایهگذاریها و کمکهای خارجی به سوریه را هموار کند و به تقویت دولت جدید این کشور به رهبری احمد الشرع، رئیس جمهوری خودخوانده سوریه بینجامد.
تحریمهای آمریکا طی سالهای گذشته مانع بزرگی در مسیر احیای اقتصاد سوریه بوده است.
قانون سزار که در دسامبر ۲۰۱۹ تصویب شد، تحریمهایی گسترده را علیه افراد، شرکتها و نهادهای وابسته به نظام سابق سوریه اعمال کرد.
