خیز انگلیس برای استقرار نیروهای حافظ صلح در اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وبسایت انگلیسی «آی پیپر» در گزارشی اختصاصی فاش کرد که انگلیس در حال تسریع آمادگیهای خود برای احتمال استقرار نیروی حافظ صلح در اوکراین است. این اقدام در شرایطی روی خواهد داد که توافق صلح با روسیه برای آتش بس در اوکراین حاصل شود. این در حالی است که به نقل از این منبع نشانههایی از پیشرفت در مذاکرات به رهبری آمریکا به دست آمده است.
این وبسایت به نقل از «جان هیلی» وزیر دفاع انگلیس اعلام کرد که کشورش سطح آمادگی را افزایش میدهد و منتظر استقرار نیروهای زمینی و هواپیماهای جنگنده در اوکراین است. وی توضیح داد که او بودجه لازم را برای اطمینان از آمادگی نیروهای مسلح به محض دستیابی به توافق صلح تأمین خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، یکی از طرحهای مطرح شده، استقرار یک نیروی مرکزی سیار به جای استقرار دائمی در طول مرز است که قادر به جابجایی بر اساس تحرکات نیروهای روسی باشد.
به نوشته این گزارش هیلی به وجود «نشانههای پیشرفت» در مذاکرات صلح اشاره کرد و آن را در مرحلهای پیشرفتهتر از هر زمان دیگری دانست. وی در عین حال از وجود اختلافات اساسی بین طرفهای مذاکره کننده، به ویژه در مورد مسائل حاکمیت و تقسیم اراضی خبر داد.
مولی بلکول خبرنگار امور بینالملل انگلیسی میگوید که وزارت دفاع انگلیس بازبینی روند احتمالی عملیات نیروهای خود را آغاز و مدت زمان لازم برای انتقال واحدهای نظامی به مناطق استقرار احتمالی در داخل یا خارج از اوکراین را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش سطح آمادگی نیروها و واحدهای رزمی انگلیسی افزایش یافته و روند خرید تجهیزات لازم از جمله تجهیزات حفاظتی و تجهیزات نظامی تسریع شده است. این تجهیزات احتمالاً شامل پهپاد، سیستمهای جنگ الکترونیک، وسایل نقلیه نظامی و زرههای محافظ خواهد بود.
این طرحها همچنین احتمال رد حضور نیروهای ناتو در داخل اوکراین توسط ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه را در نظر گرفتهاند. در این صورت، نیروها ممکن است در یک کشور متحد مانند لهستان مستقر شوند و در صورت لزوم در حالت آمادهباش برای مداخله احتمالی باقی خواهند ماند.
این گزارش میافزاید که حجم نیروی انگلیسی برای حضور در این طرح هنوز اعلام نشده، اما ارتش واحدهای نظامی خود از جمله تیپ ۱۶ هوایی را آماده نگه داشته است.
مقامات غربی پیشبینی کردند که مذاکرات آتش بس در اوکراین طی هفتههای آینده شاهد یک پیشرفت دیپلماتیک خواهد بود. واشنگتن در همین رابطه اعلام کرده که حدود ۹۰ درصد از نقاط اختلاف حل شده است، ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهور اوکراین نیز موافقت خود را با پیشنهاد آتشبس در طول کریسمس اعلام کرد و اجرای این امر منوط به موافقت روسیه با این توافق است.
