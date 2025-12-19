  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۵:۱۳

ترامپ: السیسی دوست من است و می‌خواهم میزبان او باشم

رئیس‌جمهور آمریکا در نشست خبری کاخ سفید از تمایل خود برای دیدار با رئیس‌جمهور مصر خبر داد و او را «دوست» خود خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک روسیه، دونالد ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل خواستار دیدار با او در امریکاست، هرچند هنوز مقدمات رسمی این دیدار فراهم نشده است.

ترامپ در سخنان خود با اشاره به توافق آتش‌بس در نوار غزه که در اکتبر ۲۰۲۵ امضا شد، گفت: «ما موفقیت بزرگی به دست آوردیم و آن صلح در خاورمیانه است.»

او همچنین افزود که احتمالاً دیدار با نتانیاهو در ایالت فلوریدا انجام خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دیدار با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر گفت: «مایلم با السیسی دیدار کنم؛ او دوست من است و می‌خواهم میزبانش باشم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی گزارش‌ها از تلاش واشنگتن برای برگزاری نشستی سه‌جانبه میان ترامپ، السیسی و نتانیاهو خبر داده‌اند؛ نشستی که انتظار می‌رود همزمان با سفر نتانیاهو به فلوریدا در روزهای آینده برگزار شود.

