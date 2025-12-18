سرپرست معاونت مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات بانک مسکن معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مسکن، طی مراسمی با حضور رئیس هیئت مدیره، عضو هیئت مدیره، مدیران امور حراست و نیز امور روابط عمومی و حوزه مدیریت؛ محسن ابراهیمی به عنوان سرپرست معاونت مدیرعامل بانک مسکن در امور فناوری اطلاعات معرفی شد.
در این نشست که مدیر شرکت ناواکو و برخی مسئولان حوزه فناوری بانک نیز حضور داشتند؛ ضمن معرفی سرپرست معاونت مدیرعامل بانک در امور فناوری اطلاعات؛ از تلاشهای احمد بیدی عضو هیأتمدیره در مدت سرپرستی این معاونت قدردانی و بر تداوم مسیر اصلاحات ساختاری، یکپارچگی سامانهها و تقویت نقش راهبردی فناوری اطلاعات در برنامههای کلان بانک تأکید شد.
عسکرپور: تمرکز بر اسناد بالادستی و یکپارچگی حوزه فناوری اطلاعات
در این مراسم، صابر عسکرپور رئیس هیئت مدیره بانک مسکن با اشاره به تحولات یکساله حوزه فناوری اطلاعات گفت: طی یک سال گذشته، بانک مسکن با چالشهای انباشته زیرساختی، نرمافزاری و ساختاری مواجه بود که در کنار شرایط خاص کشور، از جمله تحولات برونسازمانی و الزامات نظارتی، مدیریت این حوزه را به یکی از حساسترین مقاطع خود رساند.
وی افزود: نخستین گام اساسی در این مسیر، تدوین سند بالادستی فناوری اطلاعات با هدف ایجاد ثبات، انسجام و جلوگیری از تصمیمات سلیقهای بود؛ سندی که فارغ از تغییر مدیران، مسیر حرکت بانک در حوزه فناوری را مشخص میکند. در ذیل این سند، اصلاح ساختار سازمانی حوزه فناوری، تفکیک وظایف، تقویت رویکرد پشتیبانی از کسبوکار و تمرکز بر یکپارچگی سامانهها در دستور کار قرار گرفت.
رئیس هیئت مدیره بانک مسکن با تقدیر از عملکرد همکاران فناوری در شرایط دشوار، بهویژه در مقاطع بحرانی اخیر، تصریح کرد: حضور مؤثر، تعهد و تلاش شبانهروزی کارکنان حوزه فناوری در حفظ پایداری خدمات بانکی، شایسته قدردانی ویژه است.
عسکرپور همچنین با اشاره به پیشرفتهای مهم نرمافزاری و زیرساختی بانک گفت: راهاندازی و تکمیل سامانههای کلیدی از جمله چکاوک، ضمانتنامه، اعتبارات اسنادی و بهویژه سامانه متمرکز مالی، از اقدامات راهبردی بانک محسوب میشود که آثار آن در بهبود شفافیت، تصمیمسازی مالی و ارتقای حکمرانی داده بهتدریج نمایان خواهد شد.
وی با تأکید بر نقش کلیدی معاونت فناوری اطلاعات در برنامههای اصلاحی بانک خاطرنشان کرد: موفقیت برنامههای کلان بانک در حوزه بهینهسازی شعب، ارتقای بهرهوری، مدیریت ناترازی و بهبود ترازنامه، بدون پشتیبانی مؤثر فناوری اطلاعات امکانپذیر نیست. از این رو انتظار میرود با راهبری معاون جدید، تصمیمسازیها در کمیتههای تخصصی فناوری اطلاعات و امنیت فناوری اطلاعات بهصورت منسجم، کارشناسی و هماهنگ میان بانک و شرکتهای فناوری انجام شود.
بیدی: رویکرد حل مسئله و تصمیمسازی نظاممند
در ادامه این مراسم، احمد بیدی عضو هیئت مدیره بانک مسکن نیز گفت: رویکرد یکسال گذشته مبتنی بر حل مسئله، تصمیمسازی نظاممند، پرهیز از سلیقهمحوری و تقویت مسئولیتپذیری بوده است. وی تأکید کرد که بدون دادهسازی دقیق، گزارشهای شفاف و مدلهای کارشناسی، تصمیمگیری مؤثر در سطوح عالی بانک امکانپذیر نخواهد بود.
وی همچنین نقش سرمایه انسانی متخصص، متعهد و جوان در پیشبرد برنامههای فناوری بانک، بهعنوان یکی از مهمترین ظرفیتهای موجود، مورد تأکید قرار داد.
بیدی در پایان ضمن قدردانی از همکاری مدیران، کارشناسان و تیم فناوری بانک، این دوره را علیرغم دشواریها، تجربهای ارزشمند و سازنده برای بانک مسکن دانست و برای معاون جدید مدیرعامل در امور فناوری اطلاعات آرزوی موفقیت کرد.
ترابی: مدیریت یکپارچه و مسئولیتپذیری
همچنین محمدحسن ترابی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت نیز بیان کرد: امیدواریم مجموعه فناوری اطلاعات بانک بتواند با مدیریت یکپارچه، مسئله محوری و مسئولیتپذیری متعهدانه، تمام توان خود را صرف توسعه زیرساختها و ارائه خدمات متناسب با خواست و نیاز مشتریان و ذینفعان کند.
بر اساس این گزارش، محسن ابراهیمی معاون جدید مدیرعامل بانک مسکن در امور فناوری اطلاعات دارای کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و دکترای مدیریت کسبوکار (DBA) بوده و از سوابق مدیریت و اجرایی بسیاری در حوزه فناوری برخوردار است.
مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره هلدینگ فناوری اطلاعات بانک کارآفرین، مدیرعاملی و عضویت در هیأتمدیره شرکت توسعه و نوآوری بانک شهر، مشاور معاون فناوری اطلاعات بانک تجارت، مشاور مرکز بانکداری مجازی بانک اقتصاد نوین،، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک توسعه تعاون، رییس هیات مدیره شرکت سمات بانک توسعه تعاون ازجمله سوابق حرفهای و مدیریت ایشان است.
