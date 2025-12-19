قریب: مسئولان به فکر معیشت مردم باشند؛ ضرورت مبارزه با گرانی و تورم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در خطبههای آخرین نماز جمعه آذرماه ۱۴۰۴ دیباج در مصلای این شهر، با بیان اینکه حال معیشت و اقتصاد مردم خوب نیست، تاکید کرد: در حالی قیمتها روز به روز افزایش و سفرههای مردم خالیتر میشود که رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه به معیشت را وظیفه اصلی مسئولان سه قوه اعلام فرموده اند.
وی با بیان اینکه شرایط تحریمهای اقتصادی و شرایط بینالمللی و گذر از اثرات جنگ دوازده روزه بر اقتصاد وجود دارد و کسی منکر آنها نیست و مردم هم به آن آگاه هستند، اما ضعف عملکرد داخلی مسئولان هم کاملاً مشهود است، افزود: مسئولان به صورت جدی به فکر معیشت مردم و حل مشکل گرانیها باشند.
امام جمعه دیباج با بیان اینکه دشمن دنبال نارضایتی سازی و بحران سازی از شرایط اقتصادی است اما با این حال بعضیها ظاهراً حواسشان به این مسأله نیست، تاکید کرد: مردم نمیدانند افق اقتصادی دولت و مجلس به چه سمت و سویی قرار دارد؟ لیکن اکتفا به توزیع کالا برگ و رها کردن نرخ ارز با هم همخوانی ندارد.
قریب با بیان اینکه سیاست آزادسازی نرخ ارز، اصلاح ساختاری نیست بلکه پر کردن جیب سرمایه داران و صاحبان امثال پتروشیمیها، فولادیها است و از سوی دیگر خالی کردن سفره مردم عادی و طبقه ضعیف جامعه است، گفت: بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم اذعان دارند که دولت باید برنامه جدی در این زمینه داشته باشد.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دلار به سرکوب بازار نیست بلکه نجات بازار است، گفت: کسانی که در دولت میگویند بگذارید بازار خودش، خودش را تنظیم کند میبایست حرف شأن را پس بگیرند زیرا سیاستهایشان جواب نداده است و مثال بارز آن هم نهادههای دامی است که ارز ان آزاد شد و شاهد بودیم که چه بلایی بر سر دامداران آمد لذا نسخههای جواب نداده و تکراری را دوباره نباید آزمود.
امام جمعه دیباج از مسئولان قوه قضائیه درخواست کرد که با محتکران و گران فروشان برخورد قاطع و جدی شود و افزود: مجلس ذیل شعار وفاق نباید باقی بماند بلکه میبایست سکوت خودش را بشکند ما از مسئولان همه سه قوه میخواهیم که به داد مردم برسند.
قریب با بیان اینکه دولت باید تیم اقتصادی را تغییر دهد زیرا تیم فعلی جواب نداده است، گفت: هماهنگی لازم برای حل مشکلات در تیم فعلی دولت دیده نمیشود و لذا باید فکری کرد.
وی در خاتمه یاد آیت الله شاهچراغی را هم گرامی داشت و ابراز کرد: رضایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از عملکرد ۴۲ ساله ایشان گواه تلاشها و مجاهدت این عالم جلیل القدر در استان سمنان است همچنین باید تاکید کرد که مردم داری، اخلاص و تواضع از ویژگیهای این عالم ربانی بود.
