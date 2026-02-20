امام جمعه بنجار: تربیت دینی فرزندان باید از کودکی آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر از بنجار، حجتالاسلام مهدی اربابی در خطبههای این هفته نماز جمعه بنجار، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی برای تحول معنوی و بهرهگیری از رحمت بیپایان الهی توصیف کرد.
امام جمعه بنجار با اشاره به ابعاد سهگانه تقوا شامل تقوای ظاهری (پرهیز از محرمات)، تقوای جوارح (مراقبت از چشم، گوش و زبان) و تقوای قلبی (پاکی نیت و دوری از حسادت و ریا)، گفت: رمضان ماه ضیافتالله و برترین ماه سال است که در آن نفسهای انسان تسبیح و خواب او عبادت محسوب میشود.
وی با استناد به خطبه پیامبر اعظم(ص) درباره فضیلت رمضان افزود :خداوند حتی تلاوت یک آیه قرآن در این ماه را همسنگ ختم کامل قرآن قرار داده و شقی واقعی کسی است که از این سفره گسترده الهی بهرهای نبرد.
وی بر انجام صلهرحم، کمک به نیازمندان، رسیدگی به ایتام و بهرهگیری از سحرهای ماه مبارک برای نماز شب تأکید کرد و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) را بالاترین ذکر در این ماه دانست.
حجتالاسلام اربابی در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: ایشان مردم را به حفظ آرامش و ادامه روال عادی زندگی در برابر تهدیدها دعوت و مسئولان را به تلاش مضاعف برای خدمترسانی و مهار تورم توصیه کردند.
وی با اشاره به حوادث دیماه، نیروهای امنیتی را مدافعان نظم و رهگذران بیگناه را مظلومان این حوادث دانست و گفت: رهبر انقلاب برای جوانان فریبخورده طلب رحمت کردند، اما هدایتکنندگان اصلی فتنه که وابسته به دشمنان ملت هستند، ماهیتشان برای مردم روشن است.
امام جمعه بنجار با گرامیداشت روز امور تربیتی، تفاوت مبانی تربیت اسلامی و غربی را تبیین کرد و افزود: تربیت غربی بر مبنای اومانیسم استوار است، در حالی که تربیت اسلامی خدامحور و مبتنی بر کرامت انسانی، اخلاق و معنویت است.
وی خطاب به والدین تأکید کرد: تربیت دینی فرزندان باید از سنین کودکی آغاز شود و اگر نسبت به نماز، روزه، مسجد و راستگویی اهتمام جدی نباشد، جبران آن در سالهای بعد دشوار خواهد بود.
نظر شما