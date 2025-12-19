نبوی: ایستادگی در مسیر حق ویژگی بارز آیت الله شاهچراغی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدی‌شهر در مصلای این شهرستان ضمن گرامی داشت مرحوم آیت الله شاهچراغی بیان کرد: مرحوم شاهچراغی یک یادگار بزرگ برای مردم شهرستان مهدی‌شهر در عمر با برکت شأن بر جای گذاشتند که آن یادگاری، اقامه نماز جمعه است.

وی با بیان اینکه نخستین نماز جمعه استان سمنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت این عالم ربانی در شهرستان مهدی‌شهر اقامه شد، افزود: این افتخار به برکت وجود آیت الله شاهچراغی، مانند نگین درخشانی در تاریخ شهرستان شهیدپرور مهدی‌شهر می‌درخشد.

امام جمعه مهدی‌شهر با بیان اینکه همانطور که نخستین نماز جمعه استان سمنان در شهرستان مهدی‌شهر اقامه شد، مردم این شهرستان در همه مبارزات انقلابی و حرکات فرهنگی و مذهبی نیز پیشگام بودند، گفت: مردم مهدی‌شهر در بسیاری از اتفاقات و رویدادها مانند مبارزه با طاغوت، جنگ تحمیلی، بسیج، کمک‌های مردمی، ایستادگی، تولید و … همواره پیشگام بوده‌اند.

نبوی چاشمی بیان کرد: رفتار آیت الله شاهچراغی در دوران تصدی امامت جمعه مهدی‌شهر، نمایندگی ولی فقیه در استان سمنان و عضویت مجلس خبرگان رهبری چنان خدوم و برادرانه بود که هیچ حزب و گروه و دسته‌ای نتوانست ایشان را مصادر کند.

وی با بیان اینکه این عالم ربانی تنها به خط رهبری و انقلاب اسلامی معتقد بود و مابقی را فرع می‌دانست تاکید کرد: آیت الله شاهچراغی علیرغم اینکه دارای لطافت و عطوفت بود اما لحظه‌ای از مسیر حق عبور نکرد.

امام جمعه مهدی‌شهر همچنین ضمن گرامی داشت روز حمل و نقل بیان کرد: کسانی که در عرصه حمل و نقل درون و برون شهری فعالیت دارند، در خط اول تسهیل گری در اقتصاد کشور حضور دارند و حضورشان در چرخیدن چرخ‌های اقتصادی کشور بسیار اهمیت دارد.