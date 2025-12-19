به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد؛ «یلدای اقتدار» با محوریت پاسداشت خانواده‌های شهدا و ترویج فرهنگ مقاومت، میزبان بازخوانی روایت‌هایی از دفاع مقدس ۱۲ روزه خواهد بود که از سوی خانواده‌های شهدا روایت می‌شود.

اجرای این برنامه بر عهده سید حسین حسینی است و در آن جمعی از فعالان فرهنگی و هنری کشور حضور خواهند داشت. محسن اسلام‌زاده مستندساز، جواد موگویی کارگردان، حامد هادیان نویسنده کتاب «اردک دیوانه» و محمدمهدی صمیمی شاعر، از جمله سخنرانان این رویداد هستند.

در بخش‌های هنری این برنامه، «مُجال» به اجرای قطعات موسیقایی می‌پردازد، علی غریب اجرای استنداپ کمدی خواهد داشت و صادق شیخ‌زاده با خوانش اشعاری از حافظ در این رویداد حضور دارد.

در پایان این مراسم، از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه تقدیر به عمل خواهد آمد.

رویداد «یلدای اقتدار» فرصتی برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تقویت پیوند فرهنگی میان نسل‌ها در قالب روایت، هنر و آئین‌های ایرانی است.