به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته گرگان، با اشاره به ویژگیهای اهل تقوا از منظر امیرالمؤمنین (ع)، اظهار کرد: اهل ایمان حتی در شرایط برخورداری و غنا، زندگی معتدل دارند و از زیادهروی، اسراف و مصرف نابهجا پرهیز میکنند.
وی با استناد به روایات اهل بیت (ع) افزود: امام صادق (ع) میفرمایند اعتدال در مصرف و پرهیز از اسراف، محبوب خداوند است و حتی در استفاده از سادهترین نعمتها مانند آب و غذا نیز نباید تبذیر صورت گیرد. همچنین امام رضا (ع) تبذیر را ریختوپاش نابهجا دانستهاند که با تعالیم قرآن سازگار نیست و انسان را در شمار اخوان الشیاطین قرار میدهد.
امام جمعه گرگان با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع، گفت: اسراف تنها یک رفتار فردی نیست، بلکه در سطح ملی به هدررفت سرمایهها، تشدید ناترازیها و فشار اقتصادی بر جامعه منجر میشود. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح الگوی مصرف در آب، نان، انرژی و سایر منابع حیاتی هستیم.
نورمفیدی با اشاره به نقش علم و فناوری در بهینهسازی مصرف، خاطرنشان کرد: حرکت به سمت کار دانشمحور و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان، بهویژه در کاهش مصرف سوخت و افزایش بهرهوری ماشینآلات، یک ضرورت جدی است و میتواند از هدررفت گسترده منابع جلوگیری کند.
وی همچنین بر مسئولیت اجتماعی مردم در نظارت بر توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: در حوزههایی مانند نان و آرد، همه وظیفه داریم با دقت، مطالبهگری و گزارش تخلفات، مانع تبذیر و سودجویی شویم؛ چراکه معیشت مردم و عدالت اجتماعی به این موضوع گره خورده است.
نماینده ولیفقیه در گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ماههای پرفضیلت رجب، شعبان و رمضان، این ایام را فرصتی برای بازسازی معنوی دانست و افزود: ماه رجب، ماه رحمت و استغفار است و انسان باید با دعاهای صادقانه و ساده، ارتباط خود را با خداوند تقویت کند. ولادت امام باقر (ع) در آغاز این ماه، یادآور نقش بزرگ آن حضرت در تبیین و گسترش معارف اسلامی است.
نورمفیدی با اشاره به ولادت حضرت عیسی (ع) و جایگاه ایشان در مبارزه با ظلم و جباریت، تأکید کرد: اگر امروز حضرت عیسی (ع) در میان ما بود، در برابر ستم و خشونت میایستاد و در کنار مظلومان قرار میگرفت.
وی در ادامه، با اشاره به برخی تحولات و حوادث جهانی، خواستار تحلیل منصفانه و واقعبینانه وقایع شد و گفت: مسلمانان باید با هوشیاری، از افتادن در دام فضاسازیهای رسانهای و نسبتهای نادرست پرهیز کنند و حقیقت را بدون اغراق و تعصب دنبال کنند.
امام جمعه گرگان با اشاره به هفته ملی حمل و نقل جادهای، افزود: خدمت صادقانه به مردم، مصداق روشن عمل صالح و امانتداری در برابر نعمتهای الهی است.
