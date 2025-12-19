  1. استانها
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲

نورمفیدی: پیشرفت کشور در گرو کار دانش‌محور است

گرگان-امام جمعه گرگان با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: توسعه علمی راهکار عبور از چالش‌های اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گرگان، با اشاره به ویژگی‌های اهل تقوا از منظر امیرالمؤمنین (ع)، اظهار کرد: اهل ایمان حتی در شرایط برخورداری و غنا، زندگی معتدل دارند و از زیاده‌روی، اسراف و مصرف نابه‌جا پرهیز می‌کنند.

وی با استناد به روایات اهل بیت (ع) افزود: امام صادق (ع) می‌فرمایند اعتدال در مصرف و پرهیز از اسراف، محبوب خداوند است و حتی در استفاده از ساده‌ترین نعمت‌ها مانند آب و غذا نیز نباید تبذیر صورت گیرد. همچنین امام رضا (ع) تبذیر را ریخت‌وپاش نابه‌جا دانسته‌اند که با تعالیم قرآن سازگار نیست و انسان را در شمار اخوان الشیاطین قرار می‌دهد.

امام جمعه گرگان با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح منابع، گفت: اسراف تنها یک رفتار فردی نیست، بلکه در سطح ملی به هدررفت سرمایه‌ها، تشدید ناترازی‌ها و فشار اقتصادی بر جامعه منجر می‌شود. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اصلاح الگوی مصرف در آب، نان، انرژی و سایر منابع حیاتی هستیم.

نورمفیدی با اشاره به نقش علم و فناوری در بهینه‌سازی مصرف، خاطرنشان کرد: حرکت به سمت کار دانش‌محور و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌ویژه در کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره‌وری ماشین‌آلات، یک ضرورت جدی است و می‌تواند از هدررفت گسترده منابع جلوگیری کند.

وی همچنین بر مسئولیت اجتماعی مردم در نظارت بر توزیع کالاهای اساسی تأکید کرد و گفت: در حوزه‌هایی مانند نان و آرد، همه وظیفه داریم با دقت، مطالبه‌گری و گزارش تخلفات، مانع تبذیر و سودجویی شویم؛ چراکه معیشت مردم و عدالت اجتماعی به این موضوع گره خورده است.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ماه‌های پرفضیلت رجب، شعبان و رمضان، این ایام را فرصتی برای بازسازی معنوی دانست و افزود: ماه رجب، ماه رحمت و استغفار است و انسان باید با دعاهای صادقانه و ساده، ارتباط خود را با خداوند تقویت کند. ولادت امام باقر (ع) در آغاز این ماه، یادآور نقش بزرگ آن حضرت در تبیین و گسترش معارف اسلامی است.

نورمفیدی با اشاره به ولادت حضرت عیسی (ع) و جایگاه ایشان در مبارزه با ظلم و جباریت، تأکید کرد: اگر امروز حضرت عیسی (ع) در میان ما بود، در برابر ستم و خشونت می‌ایستاد و در کنار مظلومان قرار می‌گرفت.

وی در ادامه، با اشاره به برخی تحولات و حوادث جهانی، خواستار تحلیل منصفانه و واقع‌بینانه وقایع شد و گفت: مسلمانان باید با هوشیاری، از افتادن در دام فضاسازی‌های رسانه‌ای و نسبت‌های نادرست پرهیز کنند و حقیقت را بدون اغراق و تعصب دنبال کنند.

امام جمعه گرگان با اشاره به هفته ملی حمل و نقل جاده‌ای، افزود: خدمت صادقانه به مردم، مصداق روشن عمل صالح و امانت‌داری در برابر نعمت‌های الهی است.

