به گزارش خبرنگار مهر هوشنگ بازوند در جریان بازدید از پروژه محور میامی-جاجرم-گرمه گفت: این محور استراتژیک جزو مصوبات سفر ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۳ است. حدفاصل کیلومتر ۳۳ تا ۹۲، به طول ۵۹ کیلومتر، اکنون با پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصد وارد مرحله تکمیل و بهرهبرداری شده است؛ ۵۰ کیلومتر اول به عنوان اولویت اول با پیشرفت ۸۰ درصد و تکمیل ۳۹ کیلومتر آسفالت دو لایه، مراحل پایانی اجرا را طی میکند و ۹ کیلومتر باقیمانده به عنوان اولویت دوم در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد.
وی ادامه داد: توسعه این محور، علاوه بر تسهیل دسترسی شهرستانهای مسیر و کاهش فاصله زمانی سفر، موجب افزایش ایمنی، کاهش هزینههای ترانزیت و ارتقای ظرفیت اقتصادی منطقه میشود. این مسیر نمونهای بارز از توجه دولت چهاردهم و وزارت راه و شهرسازی به توسعه زیرساختهای حملونقل و ایجاد مسیرهای استراتژیک در کشور است.
بازوند با اشاره به تاریخچه پروژه افزود: عملیات اجرایی محور از سال ۱۳۸۴ آغاز شده و با تکمیل زیرسازی، ابنیه و ۲۰ کیلومتر ابتدایی مسیر، اکنون بخش اصلی پروژه با تجهیز کارگاه وارد مرحله شتاب اجرایی شده است. از کیلومتر ۳۳ تا ۸۳، پیمانکار جدید با تکمیل ابنیهها و اجرای دو لایه آسفالت، بخش عمده مسیر را آماده بهرهبرداری کرده است و برنامهریزی شده که کل بخشهای باقیمانده در آینده نزدیک تکمیل شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: تکمیل محور میامی–جاجرم–گرمه نه تنها تحولی در حملونقل جادهای استان و شمال شرق کشور ایجاد میکند، بلکه ظرفیت ترانزیت کالا و مسافر، دسترسی به خدمات اقتصادی و رفاهی و توسعه منطقهای را به شکل چشمگیری بهبود میبخشد. شرکت ساخت و توسعه با تمرکز بر مدیریت متمرکز، نظارت دقیق و تأمین منابع مالی پایدار، اجرای پروژه را با جدیت دنبال میکند تا این کریدور استراتژیک هر چه سریعتر به بهرهبرداری کامل برسد.
