به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر شنبه در مراسم کلنگ‌زنی مجتمع خدماتی، رفاهی و تیرپارک در جاده بین‌المللی تجاری چایپاره به ماکو در مساحتی بالغ بر ۳۰ هکتار و با جذب کامل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ارزش بیش از ۳۰۰۰ میلیارد ریال، با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری و تولید محور برنامه‌های دولت است، گفت: از تمام ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران استفاده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه کاهش بروکراسی‌های اداری می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان ایفا کند، اظهار کرد: حمایت از پروژه‌های اشتغال‌زا و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، همواره در دستور کار دولت قرار دارد و اجرای پروژه‌های اینچنینی، می‌تواند به توسعه زیرساخت‌ها و رفاه عمومی کمک کند.

مجتمع خدماتی، رفاهی و تیرپارک جاده بین المللی و تجاری چایپاره به ماکو با جذب کامل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال و با امکانات مدرن خود و موقعیت استراتژیک می‌تواند نقشی مهم در رونق تجارت منطقه با تکمیل زیرساخت‌ها داشته باشد.

عملیات اجرایی قطعه پایانی بزرگراه ایواوغلی - ماکو آغاز شد

همچنین عملیات اجرایی قطعه پنجم و پایانی بزرگراه ایواوغلی - گیت منطقه آزاد ماکو با حضور استاندار آذربایجان‌غربی، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران دو شهرستان آغاز شد.

استاندار آذربایجان غربی در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های انجام شده، توسعه راه‌ها را از اولویت‌های مهم استان برشمرد و افزود: جاده‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آبروی نظام محسوب می‌شوند و حتی یک روز تأخیر در اجرای آن‌ها خسران‌آور است.

رحمانی با اشاره به بسیج همه امکانات برای تکمیل پروژه‌های راه‌سازی یادآوری کرد: وضعیت راه‌های استان در سال‌های گذشته مطلوب نبوده اما در ماه‌های اخیر با بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان استان و جذب اعتبارات از مسیرهای مختلف، روند اجرای پروژه‌ها شتاب گرفته است که امیدواریم با همت دستگاه‌های اجرایی، این پروژه تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسد.

عادل نجف زاده نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: اگر قرار است کارهای بزرگ در استان اجرایی شود، باید از تحریم‌های داخل استانی عبور کنیم و از انجام پروژه‌های بزرگ هراس نداشته باشیم؛ کلنگ‌زنی امروز نتیجه پیگیری‌های مستمر و حمایت‌های استانی و ملی است.

قطعه پنجم بزرگراه ایواوغلی به گیت منطقه آزاد ماکو در حد فاصل روستای مراکان تا روستای زنگلان چایپاره به طول ۱۲ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال، امروز وارد فاز اجرایی شد.