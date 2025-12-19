حمله با چاقو در تایوان؛ ۳ نفر کشته و ۸ تن زخمی شدند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رسانه‌های محلی گزارش دادند که امروز جمعه پس از حمله مردی با چاقو و پرتاب نارنجک دودزا در یک ایستگاه مترو در جزیره تایوان، ۳ نفر کشته و ۶ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش TVBS News، این نارنجک دودزا داخل ایستگاه اصلی تایپه شلوغ‌ترین مرکز راه‌آهن جزیره تایوان منفجر شد و یک مرد ۵۷ ساله در این حادثه کشته شد.

دومین قربانی، مرد ۵۷ ساله‌ای بود که رسانه‌های محلی او را «قربانی قهرمان» توصیف کردند که سعی داشت مهاجم را متوقف کند. مهاجم، که مردی ۲۷ ساله با نام خانوادگی چانگ معرفی شده است، ظاهراً به دلیل فرار از خدمت سربازی تحت تعقیب بود.

از ۶ زخمی، حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است.

راشا تودی در این خصوص اعلام کرد: در این حادثه ۳ نفر کشته شده‌اند.

مهاجم نیز در جریان این حادثه پس از سقوط از پشت بام حین رویارویی با پلیس جان باخت.