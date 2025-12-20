  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۰۹

احتمال تداوم حملات آمریکا علیه سوریه طی ماه‌های آتی

مسئولان آمریکایی از احتمال تداوم حملات این کشور علیه مناطق مختلف سوریه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه ان بی سی به نقل از مسئولان آمریکایی گزارش داد، پیش بینی می‌شود حملات این کشور در سوریه هفته‌ها یا ماه‌ها ادامه پیدا کند.

این مسئولان آمریکایی مدعی شدند که حملات مذکور با هدف مبارزه با تشکیلات تروریستی داعش صورت می‌گیرد.

پیشتر شبکه «فاکس‌نیوز» اعلام کرد که جنگنده‌های آمریکایی از بامداد امروز ده‌ها حمله هوایی علیه مواضع داعش در سوریه انجام داده‌اند.

هم‌زمان، شبکه «الإخباریة» سوریه به نقل از منابع محلی گزارش داد که جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی مجموعه‌ای از حملات را در بادیه معدان در حومه الرقه، بادیه الحماد در حومه دیرالزور و همچنین ارتفاعات جبل‌العمور انجام داده‌اند.

حملات ادعایی آمریکا علیه مواضع داعش در سوریه در حالی صورت می‌گیرد که بارها گزارش شده بود عناصر این تشکیلات تروریستی با نظامیان آمریکایی در ارتباط هستند و به راحتی در نزدیکی پایگاه‌های آنها رفت و آمد می‌کنند.

