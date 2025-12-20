  1. سیاست
  2. مجلس
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

صالحی: مجلس پیگیر افزایش بودجه فرهنگی کشور است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پیگیری افزایش بودجه فرهنگی در لایحه بودجه سال آینده کشور از اولویت‌های ما در مجلس خواهد بود.

مسلم صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تقویت بودجه فرهنگی کشور، اظهار کرد: فرهنگ زیربنای توسعه اجتماعی است. وقتی بودجه کافی برای برنامه‌های فرهنگی اختصاص داده نشود، بسیاری از فعالیت‌ها و پروژه‌های هنری و اجتماعی با محدودیت مواجه می‌شوند و این مسئله به صورت مستقیم بر انسجام و هویت ملی اثرگذار است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ نه تنها هزینه نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است. صنایع فرهنگی مانند سینما، موسیقی، نشر و هنرهای تجسمی می‌توانند هم اشتغال ایجاد کنند و هم موجب رشد تولیدات داخلی و صادرات فرهنگی شوند.

صالحی با تأکید بر بعد اجتماعی فرهنگ، گفت: حمایتاز فرهنگ موجب تربیت نسلی خلاق، مسئولیت‌پذیر و با هویت ملی قوی می‌شود و اثرات آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز محسوس است.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای تقویت بودجه فرهنگی کشور، افزود: ابتدا نیاز است دولت و مجلس نگاه راهبردی به فرهنگ داشته باشند و آن را به عنوان یک بخش مولد و استراتژیک ببینند. سپس منابع کافی برای برنامه‌های اولویت‌دار اختصاص داده شود و از ظرفیت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز بهره‌گیری شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت فرهنگ برای جامعه، پیگیری افزایش بودجه فرهنگی در لایحه بودجه سال آینده، از اولویت‌های ما در مجلس است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حمایت مالی از فرهنگ، هم موجب ارتقای هویت ملی و انسجام اجتماعی می‌شود و هم ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی در این حوزه را فعال می‌کند.

زهرا علیدادی

