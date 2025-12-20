صالحی: مجلس پیگیر افزایش بودجه فرهنگی کشور است

مسلم صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تقویت بودجه فرهنگی کشور، اظهار کرد: فرهنگ زیربنای توسعه اجتماعی است. وقتی بودجه کافی برای برنامه‌های فرهنگی اختصاص داده نشود، بسیاری از فعالیت‌ها و پروژه‌های هنری و اجتماعی با محدودیت مواجه می‌شوند و این مسئله به صورت مستقیم بر انسجام و هویت ملی اثرگذار است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه فرهنگ نه تنها هزینه نیست، بلکه یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است. صنایع فرهنگی مانند سینما، موسیقی، نشر و هنرهای تجسمی می‌توانند هم اشتغال ایجاد کنند و هم موجب رشد تولیدات داخلی و صادرات فرهنگی شوند.

صالحی با تأکید بر بعد اجتماعی فرهنگ، گفت: حمایتاز فرهنگ موجب تربیت نسلی خلاق، مسئولیت‌پذیر و با هویت ملی قوی می‌شود و اثرات آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز محسوس است.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای تقویت بودجه فرهنگی کشور، افزود: ابتدا نیاز است دولت و مجلس نگاه راهبردی به فرهنگ داشته باشند و آن را به عنوان یک بخش مولد و استراتژیک ببینند. سپس منابع کافی برای برنامه‌های اولویت‌دار اختصاص داده شود و از ظرفیت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز بهره‌گیری شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت فرهنگ برای جامعه، پیگیری افزایش بودجه فرهنگی در لایحه بودجه سال آینده، از اولویت‌های ما در مجلس است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حمایت مالی از فرهنگ، هم موجب ارتقای هویت ملی و انسجام اجتماعی می‌شود و هم ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی در این حوزه را فعال می‌کند.