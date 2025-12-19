محفوظی: ‌اولویت با معیشت است اما فرهنگ نباید تعطیل شود

سیدمجتبی محفوظی نماینده ادوار مجلس و عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نامه ۱۸۰ اقتصادان و استاد دانشگاه برای حذف بودجه فرهنگی نهادها و سازمان‌ها، گفت: گرفتاری‌ها متعدد است که بخشی از آن فرهنگی است، اما در این برهه زمانی مهم‌تر از همه، موضوع معیشت، اقتصاد و گرانی افسارگسیخته مطرح است. در عین حال باید گفت بودجه فرهنگی در سال‌های گذشته و حتی دهه‌های قبل همواره کمترین ردیف را داشته و در انتهای جدول قرار گرفته و این مسئله امر تازه‌ای نیست؛ در حالی که فرهنگ یک مملکت، حتی مهم‌تر از اقتصاد و معیشت است، اما همواره کمترین بودجه به آن اختصاص یافته و همان بودجه اندک نیز خروجی مناسبی نداشته است.

عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: متأسفانه وقتی از فرهنگ سخن گفته می‌شود، همه موضوع را به حجاب تقلیل می‌دهند، در حالی که حجاب تنها یکی از مصادیق فرهنگ است و فرهنگ دامنه‌ای بسیار گسترده دارد و شامل زیستن، انتخاب، پوشش و همه شئون زندگی می‌شود.برای نمونه، زندگی آپارتمانی خود نوعی فرهنگ است و یا این‌که وقتی کالایی در بازار گران می‌شود، هجوم برای خرید آن موجب تشدید بحران و افزایش قیمت می‌شود که این نیز یک فرهنگ غلط جاافتاده است.

بودجه فرهنگی نه‌تنها نباید کاهش یابد بلکه باید افزایش پیدا کند

وی بیان کرد: با وجود اصرار بر این‌که بودجه فرهنگی نه‌تنها نباید کاهش یابد بلکه باید افزایش پیدا کند، هرچند نسبت به عملکرد سازمان‌های فرهنگی نقد جدی و اساسی وجود دارد. تعدد نهادهای متولی فرهنگ، موجب شده متولی اصلی فرهنگ کشور مشخص نباشد

عضو سابق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هرچند امروز اولویت نخست، معیشت مردم و جلوگیری از گرانی‌های بی‌معنا، بی‌منطق و بی‌سابقه است و این وضعیت واقعاً سفره‌های مردم را کوچک کرده، اما این به معنای تعطیل کردن فرهنگ نیست؛ فرهنگ همواره از همه چیز مهم‌تر بوده است.

نماینده ادوار مجلس عنوان کرد: فرهنگ محدود به حجاب نیست و در ورزش، جامعه، رفتار و زیست روزمره باید فرهنگ وجود داشته باشد. بر همین اساس، بودجه فرهنگی باید افزایش یابد، اما هم‌زمان نیازمند یک ستاد مشترک فرهنگی هستیم، زیرا مسئولان در برخی موارد به وظایف خود عمل نمی‌کنند که کمترین گناه آن‌ها ترک فعل و گناه دوم سوءمدیریت است.