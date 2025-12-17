به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، با نگاهی متفاوت به موضوع بودجه فرهنگی اظهار کرد: فرهنگ را نباید جدا از سلامت جامعه، تحکیم خانواده و آینده جمعیت کشور دید. هر تصمیمی که امروز در بودجه فرهنگ گرفته میشود، چند سال بعد خود را در آمار آسیبهای اجتماعی، سلامت روان و حتی بحران جمعیت نشان میدهد.
وی افزود: وقتی بودجه فرهنگ کاهش پیدا میکند، در واقع ابزارهای اصلاح سبک زندگی، آموزش رفتارهای سالم و تقویت بنیان خانواده تضعیف میشود. این خلأ، مستقیماً به افزایش هزینههای درمانی، اجتماعی و حمایتی منجر خواهد شد. به بیان ساده، ما امروز در فرهنگ صرفهجویی میکنیم و فردا چند برابر آن را در بخشهای دیگر هزینه میدهیم.
محمدبیگی با اشاره به ارتباط مستقیم فرهنگ و سیاستهای جمعیتی گفت: سیاستهای جمعیتی بدون پشتوانه فرهنگی عملاً ناکارآمد میشوند. فرزندآوری، تحکیم خانواده، مسئولیتپذیری اجتماعی و حتی سلامت روان، بیش از آنکه با دستور و قانون پیش برود، نیازمند کار فرهنگی عمیق و مستمر است. بودجهای که برای این بخش در نظر گرفته شده، با این اهداف همخوانی ندارد.
نماینده مردم قزوین ادامه داد: فرهنگ فقط تولید محتوا یا برگزاری برنامه نیست؛ فرهنگ یعنی شکلدهی به نگرشها و انتخابهای روزمره مردم. اگر این بخش ضعیف شود، جامعه در برابر الگوهای مخرب، فشارهای رسانهای و تغییرات ناهنجار سبک زندگی، بدون سپر دفاعی رها میشود.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکرد بودجهای گفت: منابع کشور وجود دارد، اما اولویتگذاری نیازمند بازنگری است. اگر حتی بخشی از هزینههایی که امروز صرف جبران آسیبها میشود، پیشگیرانه در حوزه فرهنگ سرمایهگذاری شود، نتایج آن هم در سلامت جامعه و هم در پایداری اجتماعی آشکار خواهد شد.
محمدبیگی در پایان خاطرنشان کرد: بودجه فرهنگ، بودجه پیشگیری است؛ پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، فروپاشی خانواده و بحرانهای جمعیتی. نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای انتقال مشکلات امروز به نسلهای آینده است. هیچ جامعهای بدون پشتوانه فرهنگی قوی، سالم و پایدار نخواهد ماند.
