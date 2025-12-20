به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رازقی مدیر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان قزوین، در خصوص برگزاری این کارگاه تخصصی اظهار کرد: کتیبه‌نگاری یکی از هنرهای اصیل و ریشه‌دار ایرانی است که با گسترش ابزارهای دیجیتال، کمتر به شیوه‌های سنتی آن پرداخته شده است. این در حالی است که قزوین با پیشینه تاریخی خود و شهرت به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران، از ظرفیت‌های ارزشمندی در این حوزه برخوردار است.

وی افزود: حضور هنرمندان خوشنویس در کنار طراحان گرافیک، امکان پرداخت جدی‌تر به کتیبه‌نگاری و تلاش برای استمرار و ترویج این هنر فاخر را فراهم می‌کند، بر همین اساس، کارگاه «عَلم و قلم» با این رویکرد و برای نخستین‌بار در قزوین شکل گرفت.

رازقی با بیان اینکه این کارگاه در روزهای ۲۶ و ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد، تصریح کرد: حدود ۲۰ هنرمند خوشنویس و طراح گرافیک در این دوره آموزشی حضور دارند و این کارگاه زیر نظر استاد مهدی سهرابی‌نصر، از اساتید برجسته و شاخص کتیبه‌نگاری کشور از استان کرمانشاه، برگزار شد.

مدیر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان قزوین ادامه داد: استاد سهرابی‌نصر از معدود اساتیدی هستند که آثار شاخص ایشان در اماکن و ابنیه متبرکه، از جمله حرم مطهر امیرالمؤمنین (ع)، حرم مطهر سیدالشهدا (ع) و حرم مطهر امام رضا (ع) مورد استفاده قرار گرفته و به‌صورت مستمر در این حوزه فعالیت دارند که حضور ایشان برای هنرمندان قزوینی فرصتی ارزشمند به شمار می‌رود.

وی با تشریح محتوای آموزشی کارگاه گفت: در روز نخست، مباحث نظری کتیبه‌نگاری، آشنایی با نقوش، خطوط خوشنویسی، مهارت‌های کارگاهی و همچنین شیوه‌های دیجیتال و کامپیوتری طراحی و تولید کتیبه به هنرجویان آموزش داده شد و فضای پرسش و پاسخ تخصصی نیز شکل گرفت.

رازقی افزود: روز دوم کارگاه به فرآیند عملی اختصاص داشت و هنرجویان به‌صورت مستقیم و عملی، طراحی و نگارش کتیبه را زیر نظر استاد سهرابی‌نصر تجربه کردند تا بتوانند این مهارت را به‌صورت کاربردی فرا بگیرند.

وی با اشاره به محتوای آثار تولیدشده در این کارگاه خاطرنشان کرد: کتیبه‌نگاری در طول تاریخ معطوف به نگارش اذکار، عبارات آئینی و مضامین مذهبی بوده است و در این کارگاه نیز هنرمندان به نگارش جملاتی در مدح ائمه اطهار (ع)، اذکار و عبارات آئینی پرداخته‌اند.

مدیر هنرهای تجسمی حوزه هنری استان قزوین گفت: استاد سهرابی‌نصر به‌منظور نمایش فرآیند حرفه‌ای تولید اثر، در حال نگارش یک کتیبه شش‌متری «صلوات» به خط دیوانی است که این اثر به‌عنوان یادگار این کارگاه، در شهر قزوین مورد استفاده قرار خواهد گرفت، همچنین سایر هنرمندان شرکت‌کننده نیز آثار خود را در این کارگاه تولید کرده‌اند.

رازقی با اشاره به برنامه‌های آتی در این حوزه گفت: با توجه به استقبال و نتایج مطلوب این کارگاه، برگزاری کارگاه‌های کتیبه‌نگاری به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت و بر همین اساس، حدود یک ماه آینده کارگاهی کاملاً «تولیدمحور» برگزار خواهد شد.

وی در پایان تاکید کرد: در کارگاه تولیدی آینده، هنرمندان برگزیده حاضر در دوره آموزشی «عَلم و قلم» حضور خواهند داشت و این‌بار به‌صورت تخصصی‌تر و دقیق‌تر، آثار کاربردی کتیبه‌نگاری را تولید خواهند کرد؛ آثاری که پس از تکمیل، در اماکن مذهبی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.