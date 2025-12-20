بینایی چشم دچار تنبلی احیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تنبلی چشم به این دلیل رخ میدهد که فقدان دادههای ورودی تشکیل سیناپس در کورتکس بصری اولیه مغز را مختل میکند و در نتیجه بینایی در چشم مورد نظر تضعیف میشود.
محققان در تحقیقی در سال ۲۰۱۶ میلادی متوجه شدند بی حس کردن موقت شبکیه هر دو چشم میتواند از بین رفتن بینایی به دلیل تنبلی چشم را معکوس کند. از سوی دیگر تحقیق دیگری در ۲۰۲۱ میلادی نشان داد فقط بی حس کردن چشمی که دچار تنبلی نیست نیز بینایی در چشم ضعیفتر را بهبود می بخشد. این روش مشابه درمانی است که برای کودکان به کار میرود و شامل بستن چشم سالم است. یافتههای مذکور در حیوانات بزرگسال گونههای مختلف نیز تأیید شد.
تحقیق جدید انستیتو پیکوور دانشگاه ام آی تی روی موشها نشان داد بی حس کردن کوتاه مدت و برگشت پذیر شبیکه چشمی که دچار تنبلی است فقط برای چند روز میتواند پاسخهای بصری مغز به آن چشم را حتی در بزرگسالان بازیابی کند. نتایج این ایده را تقویت میکند که بیحس کردن موقت شبکیه میتواند به بازسازی اتصالات عصبی ضعیف شده درتنبلی چشم کمک کند.
«مارک بر» پروفسور پیکوور در این باره میگوید: چشم دچار تنبلی که فعالیت زیادی انجام نمیدهد را میتواند غیرفعال کرد و دوباره حیات بخشید. با این وجود من فکر میکنم که به ویژه با هر درمان تهاجمی، تأیید نتایج در گونههای بالاتر با سیستمهای بینایی نزدیکتر به سیستم بینایی ما بسیار مهم است.
محققان به طور خاص علاقه دارند که بدانند چگونه غیرفعالسازی شبکیه این تأثیر را به و جود میآورد.
