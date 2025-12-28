مرادی:قاتل فراری پس از ۱۵۰ روز در مشهد دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه نبی الله مرادی اظهار کرد: متهم به قتلی که از مردادماه امسال و پس از ارتکاب به قتل به کوه‌های جنوبی مشهد متواری و از آنجا به استان خراسان جنوبی فرار کرده بود و پس از بازگشت دوباره به مشهد در بلوار «طبرسی» این شهر شناسایی شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی بیان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی به محل اختفای متهم اعزام شدند و در اقدامی غافلگیرکننده وی را دستگیر کردند.

وی گفت: با دستورات تخصصی مرجع قضائی، تحقیقات از متهم آغاز و به ارتکاب قتل با ضربه چاقو به سینه مقتول اعتراف کرده است، تحقیقات پلیس برای کشف ابعاد مبهم این پرونده و انگیزه قتل ادامه دارد.