به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه نبی‌اله مرادی اظهار کرد: در پی اعلام شهروندان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع منجر به قتل در شهرستان تربت‌جام، بلافاصله کارآگاهان و کارشناسان پلیس آگاهی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد نزاعی بین چهار نفر به دلایل نامعلوم رخ داده که در جریان آن یکی از افراد حاضر در درگیری بر اثر ضربات چاقو جان خود را از دست داده و ضاربان از محل متواری شده‌اند.

وی با اشاره به تلاش‌های تخصصی کارآگاهان مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی بیان کرد: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق شدند در کمتر از ۷۲ ساعت دو متهم این پرونده را در حوالی شهرستان تربت‌جام شناسایی و دستگیر کنند.

مرادی گفت: یکی از متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل اعتراف و اعلام کرد این درگیری به دلیل اختلافات قبلی با مقتول رخ داده است.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی با دستور تخصصی مرجع قضائی در حال انجام است.