کاهش ۲۵ درصدی بارندگی در کرمانشاه نسبت به میانگین بلندمدت

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد زورآوند پیش از ظهر شنبه، در جریان بازدید استاندار کرمانشاه از ادارهکل هواشناسی استان کرمانشاه اظهار کرد: میزان بارندگی ثبتشده تاکنون در استان حدود ۹۱ میلیمتر بوده که این رقم در مقایسه با میانگین سال گذشته، کاهش حدود ۱۵ درصدی و نسبت به میانگین بلندمدت ۱۲۱ میلیمتری، افتی نزدیک به ۲۵ درصد را نشان میدهد.
وی با تأکید بر اینکه پاییز امسال بارش مؤثری در سطح استان رخ نداده است، افزود: نبود بارندگیهای قابل توجه موجب شده کسری منابع آبی سالهای گذشته جبران نشود و برای عبور از این شرایط، استان نیازمند بارشهای مؤثر و پیوسته در ماههای پیشرو است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به نتایج پیشبینیهای فصلی گفت: بر اساس خروجی مدلهای مختلف پیشبینی بلندمدت که با استفاده از نرمافزارهای تخصصی و فناوری هوش مصنوعی تهیه شدهاند، انتظار میرود بارشهای زمستانی استان در محدوده نرمال قرار داشته باشد و امیدواریم این پیشبینیها محقق شود.
زورآوند در ادامه به وضعیت اعتبارات این مجموعه اشاره کرد و گفت: بودجه تخصیصیافته به ادارهکل هواشناسی استان در سال ۱۴۰۳ بسیار محدود است و با توجه به فرسودگی ساختمانها، عمر بالای تجهیزات و هزینههای جاری، پاسخگوی حجم مأموریتها و نیازهای موجود نیست.
وی با بیان اینکه برخی ایستگاههای هواشناسی در حریم شهرها و تعدادی نیز با فاصله چند کیلومتری و بهصورت شبانهروزی و تکنفره فعالیت میکنند، اظهار کرد: تلاش و زحمات همکاران ما، بهویژه دیدهبانان هواشناسی، کمتر دیده میشود و لازم است شرایط کاری و معیشتی آنان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: با وجود همه محدودیتها، خدمات پایش و پیشبینی وضعیت جوی بدون وقفه در حال انجام است، اما ارتقای کیفیت خدمات، افزایش ایمنی تجهیزات و نیروی انسانی، نیازمند حمایت جدیتر و تخصیص اعتبارات متناسب با گستره مأموریتهای این مجموعه است.
