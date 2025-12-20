معضلی به نام کمبود بارش؛ اوج کم آبی سمنان خودش را نشان داد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ میزان بارندگی‌ها در هر استان به نسبت سال زراعی سنجیده می‌شود سالی که ۹ ماه است و ابتدای آن روز اول مهرماه محسوب می‌شود و میزان بارندگی در این بازه زمانی که انتظار بارش‌ها می‌رود، بیانگر وضعیت آبی آن منطقه خواهد بود.

نگاهی به آمارهای صادره از سوی اداره کل هواشناسی استان سمنان نشان می‌دهد که میزان بارش‌های پاییز امسال نسبت به سال گذشته کاهش چشم گیر داشته است. در برخی شهرستان‌ها مانند شاهرود و سمنان و گرمسار و مهدی‌شهر، وضعیت بسیار بد است و میزان کاهش بارندگی نه تنها چشم گیر بلکه نگران کننده است و دلیل آن هم کمبود بارش‌ها در پاییز ۱۴۰۴ محسوب می‌شود.

اگر بارندگی‌های چهار روز اخیر را کنار بگذاریم از ابتدای پاییز تا ۲۵ آذرماه برای مثال در شاهرود یک بار باران باریده و در سمنان دو بار؛ این میزان اندک بارندگی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بارش‌ها در استان سمنان مساعد نیست و با پیشروی وضعیت کنونی، بازهم دچار بحران کم آبی خواهیم بود.

در ادامه سید ایرج مصطفوی مدیرکل هواشناسی استان سمنان به تشریح وضعیت بارندگی‌ها در سال زراعی جاری می‌پردازد.

*ابتدا درباره وضعیت بارش ۴۸ ساعت اخیر بگویید.

بارش برف و باران طی روزهای پایان هفته گذشته در اقصی نقاط استان سمنان اتفاق خوبی بود طبق آمارهای ما، میزان بارش در شاهرود طی ۴۸ ساعت گذشته حدوداً یک میلیمتر گزارش شده است در حالی که میزان بارش سال زراعی این شهرستان ۱۲.۲ میلیمتر محاسبه شده بود.

همچنین میزان بارش‌ها در سال زراعی گذشته این شهرستان ۱۸.۲ میلیمتر و میانگین بلند مدت سال زراعی این شهرستان ۱۲۴.۹ میلیمتر بوده است که نشان از کاهش چشم گیر بارندگی در این شهرستان دارد.

در احمد آباد بیارجمند طی ۴۸ ساعت اخیر ۱۰ میلیمتر بارندگی ثبت شده است، میزان بارش‌ها طی ۲۴ ساعت اخیر در باغستان ۱۵.۴ میلیمتر، سرکویر ۱.۵ میلیمتر، حسین آباد کالپوش ۵.۶ میلیمتر، تاش دو میلیمتر و نگارمن ۶.۸ میلیمتر بوده است. میزان بارش‌ها طی ۴۸ ساعت اخیر در دیزج پنج میلیمتر، قلعه بالا چهار میلیمتر، رضا آباد ۱۸.۵ میلیمتر، دلبر سه میلیمتر و لرد دو میلیمتر اندازه‌گیری شده است.

رضا آباد با بارش شگفت‌انگیز ۱۸.۵ میلیمتر، رکورد دار بارش در ۴۸ ساعت اخیر در کل استان سمنان را به خود اختصاص داده است. همچنین در ۴۸ ساعت اخیر در چاشم ۲.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

در همین بازه زمانی در ده صوفیان سه میلیمتر، در زمان آباد ۱۰ میلیمتر، دشت بو ۴.۴ میلیمتر، بادله کوه ۱.۸ میلیمتر و کرنگ ۳.۳ میلیمتر بارندگی ثبت شده است اما تقریباً در تمام نقاط استان سمنان شاهد کاهش بارش‌ها نسبت به سال زراعی گذشته بوده ایم.

*نگاهی به بارش سال زراعی در شهرستان‌های استان سمنان بیاندازیم برای مثال وضعیت در سمنان چطور است؟

در ۴۸ ساعت اخیر در سمنان که بارشی ثبت نشده است اما در این شهرستان طی سال زراعی جاری ۴.۱ میلیمتر بارش ثبت شده در صورتی که در سال زراعی گذشته تا این موقع ۱۶.۳ میلیمتر بارش ثبت شده بود یعنی شاهد کاهش چهار برابری بارش‌ها طی سال زراعی جاری در شهرستان سمنان نسبت به سال زراعی ۱۴۰۳ هستیم.

وضعیت شاهرود را بیان کردید درباره دامغان و دیگر شهرستان‌ها بگویید

در سال زراعی کنونی یعنی از ابتدای مهرماه تا ابتدای روز شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ در دامغان ۶.۹ میلیمتر بارندگی ثبت شده در صورتی که در سال گذشته و در همین بازه زمانی ۲۲.۴ میلیمتر بارندگی شده بود. در میامی از ابتدای مهرماه تا کنون ۱۴.۲ میلیمتر بارش ثبت شده در صورتی که در همین بازه زمانی سال قبل ۴۹.۱ میلیمتر بارش ثبت شده است که اختلافات زیاد است همچنین میزان بارش مهدی‌شهر در سال زراعی جاری هفت میلیمتر بوده در صورتی که در سال زراعی گذشته از ابتدای مهرماه تا روز ۲۹ آذرماه ۴۸.۷ میلیمتر بارندگی ثبت شده بود.

در ایوانکی در سال زراعی جاری ۱۱.۴ میلیمتر بارش ثبت شده در حالی که در سال زراعی قبل ۳۲.۸ میلیمتر بارش ثبت شده بود در سرخه ۴.۱ میلیمتر امسال بارش ثبت شده در صورتی که در سال قبل در همین بازه زمانی ۱۱.۸ میلیمتر بارندگی شده بود. وضعیت در شهمیرزاد هم عجیب است در سال زراعی جاری در این شهر ۹ میلیمتر بارش ثبت شده در صورتی که در سال زراعی گذشته ۴۱.۷ میلیمتر بارندگی ثبت شده بود که نشان می‌دهد مناطق پربارش ما هم امسال با کمبود شدید روبرو شده اند.

بدترین بحران اما در رضوان میامی رقم خورده است میزان بارش سال زراعی این منطقه که تمام اقتصاد آن بر اساس زراعت می‌گذرد ۴۶.۸ میلیمتر بوده در صورتی که در سال قبل از ابتدای مهرماه تا اواخر آذرماه ۱۴۶ میلیمتر بارش ثبت شده بود یعنی ۱۰۰ میلیمتر کمتر از سال قبل

در قیاس با بلند مدت چطور هستیم؟

در سمنان میانگین بارش بلند مدت از اول مهرماه تا ۲۹ آذرماه ۱۲۴.۹ میلیمتر بوده که در سال جاری به ۴.۱ میلیمتر رسیده است همچنین در همین بازه زمانی میزان بارش پنج سال گذشته به صورت میانگین ۱۳.۲ میلیمتر بوده است که نشان از وضعیت عجیب بارندگی در سمنان دارد در شاهرود میانگین بلند مدت از اول مهرماه تا ۲۹ آذرماه ۱۴۸.۳ میلیمتر بوده که امسال در همین بازه زمانی ۱۲.۲ میلیمتر بارندگی شده است.

در دامغان میانگین بارش‌های بلند مدت در همین بازه زمانی که عنوان شد ۱۰۵.۷ میلیمتر بوده که امسال به ۶.۹ میلیمتر رسیده است در میامی میانگین بارش بلند مدت ۱۲۸.۲ میلیمتر بوده که امسال به ۱۴.۲ میلیمتر رسیده است در ایوانکی میزان بارش بلند مدت ۱۴۷.۴ میلیمتر بوده که امسال به ۱۱.۴ میلیمتر رسیده است همچنین میزان بارش پنج ساله اخیر این شهر ۳۲.۷ میلیمتر بوده است یعنی هم نسبت به کوتاه مدت و هم نسبت به بلند مدت شاهد کاهش هستیم.

در مناطق روستایی ما هم همین موضوع رخ داده است؟

بله البته قبل از آن بگوییم که میانگین بارش‌های بلند مدت مهدی‌شهر در بازه زمانی اول مهرماه تا ۲۹ آذرماه ۲۲۳.۵ میلیمتر بوده که امسال به هفت میلیمتر رسیده است که نشان دهنده وضعیت در این شهرستان دارد اما درباره شهرهای کوچک و روستاهای استان هم وضعیت مشابه است.

در مجن که همیشه پربارش بوده میانگین بارش بلند مدت ۲۹۶.۹ میلیمتر است که امسال به ۲۰.۱ میلیمتر رسیده است در فولاد محله میانگین بارش بلند مدت ۱۹۷.۸ میلیمتر بوده که امسال به ۱.۹ میلیمتر رسیده است که اختلافی شگفت‌انگیز را نشان می‌دهد جالب است بدانید که در همین بازه زمانی یعنی اول مهر تا ۲۹ آذر سال گذشته در فولاد محله ۲۳.۳ میلیمتر بارندگی ثبت شده بود.

در فرومد میانگین بلند مدت ۱۶۵ میلیمتر است و امسال ۱۴.۳ میلیمتر بارندگی پاییزی ثبت شده است در تاش میانگین بلند مدت ۱۳۹.۹ میلیمتر است و امسال ۲۶ میلیمتر و سال قبل ۴۸.۵ میلیمتر بارندگی ثبت شده است در طزره میانگین بلند مدت ۱۴۶.۳ میلیمتر بوده در صورتی که امسال ۱۶.۴ میلیمتر بارش ثبت شده است.

در حسین آباد کالپوش که میانگین بلند مدت بارندگی از اول مهرماه تا ۲۹ آذرماه ۷۱۷.۳ میلیمتر بوده امسال تاکنون ۹۹.۸ میلیمتر بارش ثبت شده یعنی بارندگی‌ها یک هفتم شده است که نشان می‌دهد وضعیت در تمام استان سمنان نامساعد است.