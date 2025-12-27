به گزارش خبرنگار مهر، آفتکش یکی از ملزومات بخش کشاورزی در مبارزه با انواع بیماریهایی است که محصولات کشاورزی را تهدید میکند. اما آنچه در این حوزه از اهمیت بسیاری برخوردار است حفظ سلامت محصولات تولیدی است که باید تضمین کننده سلامت مصرف کننده باشد.
سالها است برخی سموم پر خطر از بخش کشاورزی جهان حذف شده و اما برخی از آنها همچنان در ایران استفاده میشود. در این راستا مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی به دنبال تولید سموم و آفتکشهای بر پایه گیاهی بوده تا ضمن تضمین امنیت غذایی، سلامت محصولات تولیدی را نیز تضمین کند.
همچنین برخی آفتکشها در کنار مصارف کشاورزی در بخشهای غیرکشاورزی نیز کارایی دارند. مریم نگهبان، رئیس آزمایشگاه تحقیقات آفتکشهای گیاهی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: یکی از آفتکشهای گیاهی تولید شده رد کشور، آفتکش گیاهی نانومقیاس علیه ساس است که نهتنها در زمره سموم شیمیایی پرخطر قرار نمیگیرد، بلکه بر اساس شاخصهای معتبر علمی، در گروه آفتکشهای کمخطر گیاهی طبقهبندی میشود.
وی با اشاره به نتایج آزمونهای سمیت انجامشده این محصول، تصریح کرد: شاخص LD۵۰ بالاتر از ۶۰۰۰ میلیگرم بر کیلوگرم بهروشنی نشان میدهد که این آفتکش از منظر سمیت حاد، در پایینترین سطح خطر برای انسان قرار دارد. محصولی با چنین شاخصی نه سرطانزا است، نه اثر تجمعی در بدن دارد و نه باقیمانده خطرناک در هوا و سطوح محیطهای بسته ایجاد میکند.
نگهبان افزود: ما با یک آفتکش گیاهی مواجه هستیم که بر پایه ترکیبات فعال گیاهی استانداردشده و با بهرهگیری از فناوری نانو در فرمولاسیون توسعه یافته است. این محصول نتیجه چندین سال تحقیق، آزمونهای کارآیی، سمیت و پایداری است و مقایسه آن با سموم شیمیایی سنتی، یک خطای آشکار علمی محسوب میشود.
رئیس بخش آزمایشگاه آفتکشها با اشاره به ارزیابیهای زیستمحیطی انجامشده، اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد این آفتکش تجزیهپذیر است، تجمع زیستی ندارد و اثر مخربی بر آب، خاک و هوا بر جای نمیگذارد. چنین ویژگیهایی دقیقاً در راستای سیاستهای کاهش مصرف سموم شیمیایی و حفاظت از محیط زیست تعریف میشود.
وی همچنین درباره اثربخشی محصول توضیح داد: این آفتکش در پایلوتهای تحقیقاتی و نیمهمیدانی متعدد مورد آزمون قرار گرفته و در اغلب آنها، اثرگذاری ضربهای مناسب علیه ساس، پایداری عملکرد و عدم بروز عوارض ناخواسته محیطی ثبت شده است. همین نتایج، مبنای ورود محصول به مرحله تکمیل پرونده و ثبت رسمی در سازمان غذا و دارو به شمار میرود.
این محقق با تأکید بر اینکه فرآیند ثبت، یک مسیر قانونی و تعریفشده است، عنوان کرد: هیچ محصولی پیش از طی کامل مراحل ثبت، اجازه عرضه ندارد و این آفتکش نیز در حال تکمیل مستندات علمی و فنی برای طی همین مسیر است. القای این تصور که با محصولی بیضابطه یا فاقد نظارت مواجه هستیم، با واقعیتهای نظام تنظیمگری کشور همراستا نیست.
رئیس آزمایشگاه تحقیقات آفتکشهای گیاهی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، در پایان گفت: نیاز مراکز حساسی مانند خوابگاهها، زندانها، هتلها، خانههای سالمندان و منازل مسکونی به راهکارهای ایمن و مؤثر برای کنترل ساس، یک واقعیت جدی است. اظهارات غیر علمی مسیر نوآوری را تضعیف میکند و نقدها در خصوص تولید آفتکشها باید بر پایه دادههای علمی، شاخص و روش استوار باشد تا تولید را با کمترین خطا پیش ببرد.
