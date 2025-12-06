مقابله با هجوم آفت ملخ صحرایی به تجهیزات نوین نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ همایش ملی ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی با حضور وزیر جهاد کشاورزی در محل سازمان حفظ نباتات کشور برگزار شد.
غلامرضا گل محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در این همایش گفت: تمام نهادهای مرتبط از بخشهای مختلف وزارت جهاد کشاورزی تا نهادهای حاکمیتی مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور و همچنین دهیاران و فرمانداران باید اهمیت تهدید ملخ صحرایی را جدی بگیرند تا اقدامات مقابلهای به موقع انجام شود.
وی افزود: ملخ صحرایی تهدیدی بالقوه برای امنیت غذایی کشور است و هماهنگی میان دستگاهها برای پیشگیری از طغیان این آفت ضروری است.
وی اظهار کرد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بهرهگیری از ظرفیت مراکز تحقیقاتی در سراسر کشور به ویژه در ۴ تا ۵ استان دارای شرایط بحرانی، نقش پشتیبان علمی و فنی را ایفا میکند.
به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی فناوریهای نوین از جمله تجهیزات نوین سمپاشی میتواند روند مقابله را تقویت کند و همکاران حوزه ترویج و مدیریتهای استانی نقش اصلی را در اجرای عملیات میدانی مبارزه با آفت ملخ صحرایی بر عهده دارند.
