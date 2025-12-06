به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ همایش ملی ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی، با حضور وزیر جهاد کشاورزی در محل سازمان حفظ نباتات کشور برگزار شد.
محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در این همایش گفت: با توجه به شرایط کشور و منطقهای اینکه ایران با حدود ۱۵ کشور همسایه و دارای مرزهای طولانی است، به ویژه اینکه در برخی از این کشورها سالها است ثبات سیاسی وجود ندارد، مبارزه با آفات عمومی و بینالمللی برای سازمان حفظ نباتات را سخت کرده است.
وی افزود: کشور سالانه حدود ۱۳۰ میلیون تن تولید محصولات کشاورزی دارد که این وضعیت را برای تأمین امنیت غذایی دشوار میکند.
این معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغات ادامه داد: با هجوم ملخ صحرایی باغات کشور به ویژه باغات استانهای جنوبی مورد تهدید جدی هستند زیرا تولید در این حوزه بالا است.
وی یادآور شد: ملخ صحرایی یک آفت عمومی و بینالمللی است که چند کشور را طی کرده و در نهایت پس از خسارات بسیار، هنگام برگشت به موطن اصلی هم دوباره از تعداد زیادی کشور عبور میکند.
معاون امور باغات وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به روند مبارزه با آفات بینالمللی ادامه داد: سیاستگذاری و مدیریت سهم زیادی در پیشگیری و کنترل تهاجم ملخ صحرایی دارد.
برومندی اظهار کرد: روشهای مبارزه چند سال اخیر باید بررسی و مورد بازنگری قرار گیرد و فناوری نوین جایگزین روشهای پیشین شود.
این مسئول دولتی در پایان با تأکید بر پایش هوشمندانه، گفت: مسئولان برای ایجاد طرحی نو باید بودجهریزی داشته باشند و تأمین اعتبار شود.
نظر شما