به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال کارشکنی آمریکا در صدور روادید تیم ملی چوگان مردان ایران برای حضور در مرحله نهایی رقابتهای جام جهانی چوگان ماسهای (مانژی) ۲۰۲۵ به میزبانی ویرجینیا فدراسیون جهانی چوگان در تصمیمی حمایتی سهمیه مستقیم حضور در رقابتهای جام جهانی چوگان چمن را به ایران اختصاص داد.
بر اساس اعلام فدراسیون چوگان مسابقات جام جهانی چمن قرار است اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به میزبانی کشور امارات برگزار شود و تیم ملی ایران بدون نیاز به حضور در مراحل انتخابی جواز شرکت در این رقابتها را به دست آورده است.
در همین راستا و در مسیر آمادهسازی تیم ملی ۶ کشور پاکستان، عربستان، آرژانتین، هندوستان، آلمان و ایتالیا درخواست برگزاری دیدارهای تدارکاتی با تیم ملی چوگان ایران را ارائه کردهاند.
طبق برنامهریزی انجامشده از سوی فدراسیون چوگان ایران نخستین بازی تدارکاتی تیم ملی ایران بهمنماه ۱۴۰۴ در کشور پاکستان برگزار خواهد شد. این رقابتها در قالب یک تورنمنت دوجانبه انجام میشود که تیمهای ملی چوگان مردان و بانوان ایران در آن حضور خواهند داشت.
فدراسیون چوگان هدف از برگزاری این دیدارهای تدارکاتی را ارتقای آمادگی فنی تیمهای ملی و حضور قدرتمند در رقابتهای پیشرو عنوان کرده است.
