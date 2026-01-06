دیدار رئیس فدراسیون چوگان با رئیس سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون چوگان، رؤسای فدراسیون‌های چوگان و سوارکاری با هدف بررسی فرصت‌های موجود مشترک در حوزه اسب، سوارکاری و چوگان با رئیس سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح دیدار کردند.

در این نشست فولادی با اشاره به تأکیدات فرماندهی معظم کل قوا به ترویج و توسعه ورزش چوگان به عنوان هویت ملی و سوارکاری بر اساس توصیه‌های دینی افزود قطعاً مسیر دو فدراسیون چوگان و سوارکاری همسو با هم است.

وی افزود: از دیرباز ارتباط دیرینه‌ای میان نیروهای مسلح با سوارکاری و چوگان بوده و در کل از این رشته ورزشی می‌توان به عنوان یک موتور محرک در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یاد کرد.

رئیس سازمان تربیت بدنی نیروهای مسلح ج. ا. ایران با اشاره به اینکه بسیاری از آسیب‌های وارده به ورزش کشور به دلیل عدم حضور افراد خبره ورزشی در عرصه مدیریتی است خاطرنشان کرد: در ورزش به مدیران خوشنام و خبره نیاز داریم و خوشحالیم که در حوزه چوگان و سوارکاری درخشش زیادی داشته‌ایم.

مشاور وزیر ورزش و جوانان افزود: معتقدم نیروهای مسلح می‌توانند در حوزه‌های چوگان و سوارکاری صاحب سکوهای جهانی باشند و آمادگی عقد تفاهم نامه همکاری جهت فعالیت‌ها و برنامه‌های آتی را داریم.

محمود حیدری رئیس فدراسیون سوارکاری گفت: آمادگی کامل برای پیشبرد و همچنین تعامل با ورزش نیروهای مسلح هستیم و می‌توانیم در تقویم سال آتی مسابقاتی ویژه نیروهای مسلح در رشته‌های مختلف سوارکاری برگزار کنیم.

رئیس فدراسیون سوارکاری افزود: در صورت تأیید سیزم آمادگی میزبانی از رقابت‌های جهانی سیزم در رشته سوارکاری را خواهیم داشت.

گفتنی است بررسی و ارائه گزارش اقدامات اولیه انجام شده در خصوص ورود چوگان به سیزم که برای اولین بار به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد از دیگر موضوعات مطروحه در این نشست بود.

امیر ابوالفضل بیاری مدیر مجموعه چوگان و سوارکاری ذوالجناح، سرهنگ رضایی جانشین تربیت بدنی نیروهای مسلح و قلی زاده دبیر سیزم ج. ا. ایران نیز در این جلسه حضور داشتند.