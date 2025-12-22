اصغر ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برنامه تیم‌ملی برای حضور در رقابت‌های جام جهانی چمن و درخواست ۶ کشور برای برگزاری بازی تدارکاتی با تیم ملی کشورمان اظهار کرد: در انتخاب حریفان بازی‌های تدارکاتی دو هدف را دنبال می‌کنیم. اول بحث فنی و تاکتیکی و دوم تعاملات فرهنگی و توسعه چوگان به عنوان ورزش ملی ایران. بر این باوریم که از چوگان به عنوان یک بازی اصیل ایرانی می‌توانیم دیپلماسی ورزشی و گفتگو تعاملی با دیگر کشورها را توسعه دهیم.

برنامه بازی‌های تدارکاتی نهایی شد

وی درباره زمان‌بندی بازی‌های تدارکاتی تیم ملی گفت: در حال حاضر برنامه بازی با تیم ملی پاکستان نهایی شده و تیم ملی ایران برای انجام دو بازی تدارکاتی به پاکستان سفر خواهد کرد. بازیکنان تیم ملی هم اکنون به عنوان لژیونر در تیم‌های مطرح دنیا بازی می‌کنند و در آمادگی کامل قرار دارند.

تأثیر بازی‌های تدارکاتی بر آماده‌سازی تیم

ناظری درباره اهمیت این دیدارها توضیح داد: این بازی‌ها قطعاً مؤثر خواهد بود. برای انتخاب حریفان تلاش کردیم تیم‌های قدرتمند را انتخاب کنیم و تیم پاکستان به عنوان یک تیم مطرح و قدرتمند در دنیا از بازیکنان بسیار خوبی بهره‌مند است. در ادامه برنامه داریم با هند و آرژانتین نیز بازی‌های تدارکاتی داشته باشیم که نهایی شدن آن با هماهنگی سرمربی و کادر فنی خواهد بود.

میزبانی و اعزام برون‌مرزی

رئیس فدراسیون چوگان افزود: تلاش می‌کنیم هم میزبان تیم‌های دیگر باشیم و هم اعزام برون‌مرزی داشته باشیم تا نقش مؤثری در گردشگری ورزشی نیز ایفا کنیم.

ناظری در مورد مسابقات جام جهانی چمن و رقبای حاضر در این رویداد گفت: تا کنون تیم‌های ایران و اسپانیا که قهرمان دوره قبل بود حضورشان قطعی شده و تکلیف ۶ تیم دیگر پس از برگزاری دور مقدماتی مشخص می‌شود. این مسابقات از سطح فنی بسیار بالایی برخوردار است و با تلاش مقام عالی وزارت سهمیه حضور ایران در جام جهانی پس از مشکل عدم صدور روادید برای مرحله نهایی ماسه‌ای مانژی به دست آمد.

تکلیف کادر فنی تیم ملی

وی درباره کادر فنی تیم ملی و احتمال استفاده از مربیان خارجی توضیح داد: در حال حاضر آقای سیامک ایلخانی زاده به عنوان مدیر و سرمربی تیم ملی مشغول به کار هستند و با نظر ایشان در حال مذاکره برای جذب مربی سطح بالای بین‌المللی به عنوان دستیار هستیم تا تیم را در جام جهانی همراهی کند.

ناظری در پایان به میزبانی ایران برای مسابقات جهانی ارتش‌ها اشاره کرد و تاکید داشت: باعث افتخار است که ایران برای اولین بار میزبان ورزشکاران ارتش‌های جهان خواهد بود آن هم در رشته‌ای که سرزمین مادری آن ایران است. جلسات اولیه انجام شده و تمام توان فدراسیون در تعامل با دبیرخانه SISM برای برگزاری به یادماندنی این دوره از مسابقات به کار گرفته خواهد شد.