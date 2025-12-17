به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون چوگان، نخستین جلسه هماهنگی میزبانی جمهوری اسلامی ایران از مسابقات چوگان سیزم با حضور جمعی از مسئولان ارشد ورزش آجا در سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

بررسی محورهای اصلی میزبانی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات چوگان سیزم که قرار است در مهرماه سال آینده برگزار شود و موضوعاتی همچون برنامه‌ریزی اجرایی، آماده‌سازی زیرساخت‌ها و میادین مسابقه، هماهنگی‌های بین‌بخشی، مسائل فنی و داوری، اسکان و پذیرش تیم‌های خارجی و الزامات بین‌المللی مسابقات موارد مطروحه در جلسه بود.

امیر سرتیپ دوم حسین امیدی در این نشست با تأکید بر اهمیت میزبانی این رویداد بین‌المللی آن را فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی‌های ورزشی، سازمانی و فرهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست و خواستار هم‌افزایی، دقت و انسجام حداکثری همه بخش‌های ذی‌ربط برای برگزاری مسابقاتی در شأن ایران اسلامی شد.

در پایان جلسه مقرر شد کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری مصوبات تشکیل و روند برنامه‌ریزی و هماهنگی‌ها به‌صورت مستمر تا زمان برگزاری مسابقات دنبال شود.

میزبانی جمهوری اسلامی ایران از مسابقات چوگان سیزم فرصت مهمی برای نمایش توانمندی‌های فنی، اجرایی و سازمانی ورزش نیروهای مسلح در سطح بین‌المللی است. این رویداد می‌تواند جایگاه تاریخی و فرهنگی ایران به‌عنوان خاستگاه ورزش چوگان را بیش از پیش به جهان معرفی کند و نقش ایران را در احیای این رشته اصیل برجسته سازد.

برگزاری موفق این مسابقات زمینه‌ساز توسعه تعاملات ورزشی و تقویت دیپلماسی ورزشی میان نیروهای مسلح کشورهای عضو سیزم خواهد بود و همچنین این مسابقات می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف برای رشد و ارتقای سطح فنی چوگان در نیروهای مسلح و کشف و پرورش استعدادهای جدید در این رشته باشد.

در این نشست امیر سرتیپ دوم حسین امیدی رئیس سازمان تربیت بدنی آجا، اصغر ناظری رئیس فدراسیون چوگان، امیر ابوالفضل بیاری مدیر باشگاه چوگان نیروی زمینی ارتش، سرهنگ حسن چم‌کلانی مدیر مسابقات سازمان تربیت بدنی آجا و سرهنگ سجاد محمدیاری مدیر تربیت بدنی نزاجا حضور داشتند.