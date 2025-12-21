به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با سرمایهگذاریهای وسیعی که در شهر دبی صورت گرفته، این منطقه به مکانی توریستی مخصوصاً در پاییز و زمستان تبدیل شده است. بسیاری از ایرانیان، دبی را بهدلایل مختلفی مانند امکانات تفریحی مناسب برای گشتوگذار در فصول سرد سال انتخاب میکنند. دبی همه آن چیزی که از یک شهر توریستی انتظار دارید در اختیارتان قرار میدهد. در این شهر میتوانید به شنا و تفریحات آبی بپردازید یا از مالهای بزرگ و بازارهای سنتی خرید کنید.
چرا ایرانیها در پاییز و زمستان به دبی سفر میکنند؟
ایرانیها بهدلایل متفاوتی در پاییز و زمستان به دبی سفر میکنند که از فاصله کم تا دریافت سریع ویزای توریستی را دربر میگیرد. در ادامه به بررسی بیشتر این عوامل میپردازیم.
فاصله کم و پروازهای متعدد از تمام شهرهای ایران
بلیط هواپیما دبی بهدلیل وجود پروازهای متعدد در شهرهای مختلف ایران مانند تهران و شیراز بهراحتی پیدا میشود. ازاینرو، در هر زمانی که تصمیم به مسافرت بگیرید ظرف چند دقیقه میتوانید بلیط پرواز به دبی را رزرو کنید. از طرف دیگر، دبی از لحاظ زمانی نیز به ایران بسیار نزدیک است. شما بعد از سوار شدن در هواپیما در کمتر از سه ساعت به دبی خواهید رسید. این مسافت کم در کنار پروازهای روزانه موجب شده تا ایرانیهل اشتیاق زیادی برای سفر به دبی داشته باشند.
آبوهوای عالی؛ فرار از سرمای ایران
با آمدن پاییز، هوای دبی رفته رفته به سمت خنک شدن میرود و فرصتی بینظیر برای گشتوگذار دراختیار گردشگران قرار میدهد. در مقابل، بیشتر شهرهای ایران رنگ سرما را به خود میگیرند که برای طرفداران هوای گرم غیرقابل تحمل است. همه این موارد دست به دست هم میدهند تا تعداد بیشتری از گردشگران ایرانی عازم دبی شوند.
ویزا و سفر راحت برای ایرانیها
دریافت راحت ویزای دبی یکی از مهمترین مواردی محسوب میشود که به افزایش گردشگران ایرانی کمک کرده است. ایرانیها با پرداخت مبلغ مشخصی و بهصورت آنلاین میتوانند برای دریافت ویزای توریستی دبی درخواست دهند. بنابراین، به معطلی و انتظار بیش از اندازه برای اخذ ویزا و سفر به دبی نیازی ندارند.
امکانات متنوع تفریحی، خرید، غذا و ساحل
مسافران در دبی به بهترین امکانات تفریحی و رفاهی دسترسی دارند. آنها میتوانند در رستورانهایی مشهور بینالمللی به صرف غذا بپردازند و در کافههای بینظیر این شهر انواع نوشیدنیها را امتحان کنند. همچنین، اغلب برندهای جهانی در دبی شعبه دارند که فرصت مناسبی برای عاشقان خرید فراهم میکند. این عوامل موجب شده تا ایرانیها بیشتر از سایر ملل برای سفر به دبی مشتاق باشند.
آبوهوای دبی در پاییز و زمستان؛ بهترین زمان سال
تابستانهای دبی بسیار گرم و مرطوب است و دما به بالای ۴۰°C میرود. بههمین دلیل، فصلهای خنکتر یعنی پاییز و زمستان بهعنوان بهترین زمان برای سفر به این شهر شناخته میشوند.
از اواخر شهریور، دما بهتدریج کاهش مییابد و از گرمای شدید تابستان کاسته میشود. میانگین دمای روزانه در پاییز بین حدود ۲۵ تا ۳۲ درجه سانتیگراد است که برای گشتوگذار در شهر، بازدید از مراکز خرید، پارکها و حتی برخی از تفریحات ساحلی مناسب است.
با ورود به زمستان، دبی به یکی از خوشآبوهواترین شهرهای خاورمیانه تبدیل میشود. میانگین دما در این فصل بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد است. در شبها هوا کمی خنکتر میشود، اما هیچگاه به سرمای شدید نمیرسد. این شرایط آبوهوایی مناسب باعث میشود فعالیتهایی مانند گشتوگذار در بازارها، سافاری و پیادهروی در کنار ساحل برای گردشگران بسیار لذتبخشتر باشد.
تفریحات ویژه دبی در پاییز و زمستان
دبی در ماههای خنک سال به بهشت گردشگران تبدیل میشود. بسیاری از تفریحاتی را که در ماههای گرم قابل انجام نیستند، در این فصلها میتوانید امتحان کنید.
پارکهای آبی (Aquaventure، Wild Wadi، Laguna)
با خنک شدن هوا، پارکهای آبی محبوب دبی به یکی از اصلیترین مقاصد تفریحی مسافران تبدیل میشوند. پارک آبی در مجموعه آتلانتیس پالم با سرسرههای عظیم، آکواریوم بزرگ و ساحل اختصاصیاش یکی از بهترین پارکهای آبی جهان است. وایلد وادی نیز با سرسرههای آبی بینظیر، تجربهای هیجانانگیز برای خانوادهها و جوانان فراهم میکند. پارک آبی لاگونا هم انتخابی خوبی برای کسانی است که بهدنبال فضایی با امکانات مناسب برای موجسواری و استراحت هستند.
ساحلها و ورزشهای آب
ساحلهای دبی مانند جمیرا بیچ، پارک ساحلی الممزر و ساحل لامر در پاییز و زمستان بهترین مکانها برای استراحت و شنا محسوب میشوند. در این فصول، دمای آب همچنان گرم است و میتوانید از فعالیتهایی مانند جتاسکی، پاراسل، غواصی و… لذت ببرید.
سافاری و کویرگردی
پاییز و زمستان بهترین زمان برای آن است که در دل کویر دبی به سافاری بپردازد. برنامههای کویر شامل لندکروز سواری روی شنها، شترسواری، موتور چهارچرخ، اسنوبورد روی شن، عکس با پرندههایی مانند شاهین و نهایتاً شام و موسیقی زنده در چادرهای صحرایی میشود.
فستیوال خرید دبی
فستیوال خرید دبی یکی از بزرگترین رویدادهای خرید جهان است که در اواخر دسامبر تا اواخر ژانویه برگزار میشود. در این دوران، تقریباً همه مراکز خرید دبی تخفیفهای زیادی را برای کالاها درنظر میگیرند و برندهای بینالمللی با کمپینهای ویژه در آن حضور دارند.
رویدادهای موسیقی و کنسرتها
با خنکتر شدن هوای دبی، فستیوالهای موسیقی، اجراهای فضای باز و برگزاری رویدادهای هنری در دبی رونق میگیرد. در این اجراها اغلب هنرمندان مشهور بینالمللی شرکت میکنند و تجربهای جالب برای گردشگران رقم میزنند.
قیمت سفر دبی در پاییز و زمستان
اگر میخواهید در آذر یا دی ماه ۱۴۰۴ با تور به دبی بروید باید بگوییم که هزینه سفر به دبی برای سه شب اقامت از ۳۱ میلیون تومان آغاز میشود. جالب است بدانید تا همین چند سال قبل، قیمت سفر به دبی تفاوت زیادی با کیش نداشت، اما با افزایش نرخ درهم، هزینههای مرتبط با هتل، بلیط هواپیما و حتی ویزا بالا رفت.
دبی در پاییز یا زمستان؛ کدام بهتر است؟
بهترین تجربه سفر به دبی زمانی رقم میخورد که از شدت گرمای هوا کاسته شده باشد. پاییز و زمستان هر دو انتخابهای خوبی هستند، اما هدف شما از سفر تعیین میکند که کدام یک برایتان بهتر است.
پاییز = مناسب گردش شهری
مهمترین ویژگیهای پاییز دبی که آنرا برای گشتوگذار مناسب میکند عبارتند از:
هوا هنوز گرم، اما قابل تحمل است؛ بنابراین قدمزدن در خیابانها، بازدید از برج خلیفه، مراکز تفریحی، بازارهای قدیمی و پیادهروی در ساحل راحتتر است.
مراکز خرید خلوتتر از زمستان هستند.
هنوز فصل پیک گردشگری دبی شروع نشده است، ازاینرو، هزینهها کمتر از زمستان هستند.
زمستان = مناسب ساحل و پارک آبی
زمستان فصلی است که ساعتها میتوانید کنار ساحل در بنشینید بدون اینکه گرما اذیتتان کند. همچنین، دمای آب بسیار مناسب است و شنا، پاراسل، جتاسکی، کایاک و سایر تفریحات آبی بهراحتی انجام میشود. شبهای زمستان در دبی نیز هوای خنکی دارد و برای قدمزدن کنار ساحل یا صرف شام در رستورانهای روباز عالی است.
جمعبندی
دبی از جمله مقاصد پرطرفدار خارجی در میان ایرانیان است. استقبال ایرانیان از دبی بهدلایل مختلفی مانند فاصله کم، صدور آسان ویزا و امکانات تفریحی متنوع رخ میدهد. اگر میخواهید به شهر زیبا و مدرن دبی سفر کنید، بدون شک پاییز و زمستان مناسبترین فصل است. در این فصول لازم نیست نگران دمای بالای هوا باشید، چراکه از شدت گرما کاسته شده است و با خیال راحت میتوانید به گشتوگذار بپردازید.
